Esports presenta la Setmana de l’esport per a tothom per promoure les activitats físiques de forma segura

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han presentat aquest dijous al migdia la Setmana de l’esport per a tothom. L’activitat, que se celebra en substitució de la tradicional Cursa Popular que enguany s’ha hagut de suspendre a causa de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, tindrà lloc del 5 a l’11 d’octubre.

L’objectiu és seguir impulsant els hàbits saludables i animar a la ciutadania a fer esport de forma individual, col·lectiva o en família al llarg de les dates marcades i de forma segura. “És perfectament compatible fer esport i fer-ho de forma segura per prevenir possibles contagis i aïllar-nos del virus”, ha emfatitzat Riva durant la compareixença davant dels mitjans. És per això que la iniciativa, amb l’eslògan ‘Mou-te de forma segura’, s’ha dissenyat també per promoure les mesures preventives com la higiene de mans, l’ús de la mascareta i la distància de seguretat.

Amb la voluntat d’implicar el màxim nombre de persones possibles i seguint la tradició d’anys passats, enguany també es posa a la venda la samarreta solidària. El disseny d’enguany és tricolor i la recaptació íntegra anirà destinada al fons solidari per pal·liar la situació creada per la COVID-19 a Andorra. La samarreta es podrà comprar a partir d’aquest divendres i fins al 27 de setembre mitjançant la pàgina web http://www.esport.ad. Per les primeres 1.800 samarretes venudes a través de la web també s’entregarà una mascareta commemorativa. La finalitat és que el participant durant la Setmana de l’esport per a tothom realitzi alguna activitat física amb seguretat i faci promoció a les xarxes socials amb la samarreta i mascareta posades.

A més, entre totes les compres de la samarreta que es facin en línia es realitzarà el sorteig de 25 targetes de regal de l’Illa Carlemany de 50 euros i vint lots de quatre entrades al cinema. Del 28 de setembre al 4 d’octubre es podrà recollir i comprar la samarreta (de manera presencial) a la zona del punt d’Informació del Centre comercial Illa Carlemany.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana fer activitat física cada dia per prevenir i reduir les malalties cardiovasculars. Cal que la població acumuli entre 30 i 60 minuts diaris d’activitat física i donades les circumstàncies actuals és recomanable moure’s i evitar el sedentarisme.