Esports obre el termini per a concórrer a les subvencions 2023

Infants jugant a handbol. Foto: Federació Andorrana d’Handbol

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts per a l’any 2023 a les federacions esportives, als clubs històrics i al Comitè Olímpic Andorrà. L’objectiu de les ajudes és continuar refermant el compromís del Govern amb el sector, així com impulsar els hàbits de vida saludable.

Les ajudes que ara s’atorguin, permetran complementar els avanços d’una part de la subvenció 2023 (gener a juny) en base a la subvenció 2022 que ja s’ha entregat a les entitats esportives. Les sol·licituds s’han de lliurar mitjançant la plataforma digital d’ajudes a l’esport. La documentació es pot lliurar com a màxim el dia 5 d’abril, a les a les 23:59 hores.