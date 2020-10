Esports licita la renovació de les màquines de musculació del Centre de Tecnificació d’Ordino

El Govern ha aprovat, a proposta de la Ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la licitació per al subministrament i instal·lació de set màquines específiques per al treball de força i musculació per equipar el gimnàs del Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO). L’objectiu és posar a l’abast dels esportistes dels programes de tecnificació i alt nivell màquines amb la qualitat suficient i amb diverses funcionalitats tècniques específiques per a l’entrenament de la força de diferents grups musculars amb la voluntat de facilitar la millora del seu rendiment.

Aquesta millora de les instal·lacions del CTO forma part dels objectius d’inversió previstos al pla de Govern, Horitzó23, per al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino amb la voluntat que la infraestructura es converteixi en el centre de referència per els esportistes d’alt rendiment. L’objectiu és que les inversions tinguin continuïtat amb noves millores previstes al pressupost per a l’any 2021.

Amb la voluntat que les màquines puguin continuar donant servei, la licitació també estipula que quedaran ofertes i cedides al Centre Penitenciari de la Comella per a equipar els espais de gimnàs dels mòduls d’homes i dones.

La licitació de la nova maquinària es procedeix mitjançant concurs públic, nacional, procediment obert i modalitat de contractació urgent perquè es necessita poder disposar l’abans possible de l’equipament. Les empreses que vulguin presentar-se tenen temps fins al proper 18 de novembre d’enguany.