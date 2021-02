Esports instal·la càmeres per poder retransmetre en directe les competicions

El Ministeri de Cultura i Esports continua treballant per adaptar les instal·lacions de la seva titularitat a la realitat actual derivada de la pandèmia de la COVID-19. La situació actual no permet encara l’entrada d’espectadors als camps i pavellons del país. Amb l’objectiu de poder facilitar el visionat dels esdeveniments esportius del país, tant a espectadors com a equip tècnic de les entitats esportives, el Govern ha instal·lat al Poliesportiu d’Andorra, Estadi Nacional i la propera setmana ho farà al Joan Alay, unes càmeres panoràmiques i robòtiques per servir en directe i enregistrar els diversos partits que es disputin en aquestes instal·lacions.

Els nous ginys permeten servir senyal en directe dels partits perquè tothom qui vulgui pugui veure’l així com també per veure’ls i poder-los analitzar amb posterioritat. A més, les noves càmeres instal·lades també permeten enregistrar els entrenaments perquè l’equip tècnic en pugui fer un visionat més en detall. El servei funciona de manera autònoma i permet veure els partits a través de l’aplicatiu per a telèfons mòbils ‘Myplay’.

Amb la voluntat d’explicar i acostar el nou sistema als clubs que en faran ús, aquesta setmana s’han organitzat diverses trobades amb els implicats. Aquest passat dimarts un tècnic de l’empresa ha explicat als tècnics de la federació de bàsquet i al Bàsquet Club Andorra els avantatges que proposa el servei, les facilitats per al treball d’anàlisi d’entrenaments i l’ús de la retransmissió en directe de les competicions.

Aquesta mateixa formació es farà entre aquest dijous i la setmana que ve a la Federació Andorrana de Gimnàstica, Federació Andorrana de Voleibol, Federació Andorrana de Futbol, Federació Andorrana de Rugbi i al VPC Rugby XV, ja que són les que actualment utilitzen les instal·lacions de forma regular. A més, el Ministeri també preveu que les càmeres puguin ser utilitzades per altres clubs i federacions de forma esporàdica en cas que organitzin esdeveniments puntuals o entrenaments.

La voluntat del Ministeri és poder instal·lar un servei similar als camps del Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO). Per aquest motiu també ja s’han iniciat converses amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF), a fi efecte de poder valorar quina seria la millor plataforma.

Traçabilitat dels espectadors

De manera paral·lela a la instal·lació de les noves càmeres que permeten apropar la competició a tothom en temps de pandèmia, el Ministeri de Cultura i Esports també ha treballat per preparar els camps i pavellons del Govern pel retorn dels espectadors, quan la situació sanitària ho permeti. Per aquest motiu s’ha instal·lat l’eina anomenada Tr4cem que facilita la gestió de recollida, registre i tractament de dades d’accés de persones al CTO, Poliesportiu, Joan Alay i Estadi Nacional.

La plataforma permet crear diferents codis QR per posar a l’entrada dels espais que requereixen registre de traçabilitat. El públic podrà accedir fàcilment llegint el codi QR amb la càmera del seu smartphone. El registre és ràpid, simple i permet inscriure als acompanyants amb el mateix mòbil. El servei de dades, totalment anonimitzat i amb la protecció corresponent, permetrà poder traçar en cas que es detecti algun positiu per COVID-19. A més, les dades s’eliminaran de forma automàtica un cop passat el termini d’un mes, si no s’ha detectat cap cas de coronavirus. Ambdós serveis tenen un cost total 7.600 euros.