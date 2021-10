Esports beca un total de 51 esportistes en el 16è cicle del programa d’Alt Rendiment d’Andorra

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han comparegut aquest dilluns a la tarda en roda de premsa per explicar el 16è cicle de beques del programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA). El programa d’enguany beca a un total de 51 esportistes amb una dotació econòmica total de 291.456 euros, unes xifres similars a les de l’any passat i marcades per la retirada de dos esportistes inclosos al programa Elit.

Seguint els objectius habituals, el programa busca potenciar l’esport d’elit al país; complementar els programes federatius per oferir les eines necessàries a l’esportista per millorar el seu rendiment; motivar als esportistes perquè desenvolupin el seu màxim nivell i fer un reconeixement a l’esportista per la seva aportació a la societat andorrana.

Pel que fa als criteris d’atorgament de les beques, i sobretot pensant per aquells esportistes que es troben en la tecnificació, Riva ha explicat que el Ministeri treballa en el desenvolupament d’uns objectius més treballats i adoptats per a cada esport. A més, també ha recordat que el Govern ja està desenvolupant i dotant el Centre de Tecnificació d’Ordino (CTEO) perquè sigui l’espai de referència i creixement esportiu integral per als esportistes del país.

En aquesta línia, i durant el 2021, s’han millorat les instal·lacions esportives amb l’habilitació d’un nou gimnàs i s’han ampliat els serveis amb assessorament nutricional per a la preparació física i menjador. Es treballa de cara als dos propers anys amb l’aportació de tres nous serveis (psicologia esportiva, medicina esportiva i fisioteràpia) així com l’ampliació d’espais per a les federacions.

En aquest setzè cicle, encara marcat per la situació provocada per la COVID-19, Riva ha explicat que s’han tingut en compte els resultats de les dues últimes temporades així com les possibles afectacions de la pandèmia en les diverses modalitats esportives.

En aquest mateix sentit, Ruiz ha recordat que la dotació econòmica total no inclou la previsió de les beques corresponents als esportistes de la Federació Andorrana de Muntanyisme a l’espera que acabin la temporada de competicions (finals d’octubre). Tampoc s’inclou la previsió dels premis que s’atorgaran al primer trimestre de l’any 2022.

Les beques ARA, que compten amb 4 programes, han quedat repartides de la següent manera en nombre d’esportistes: el programa Joves Promeses (11 esportistes), el programa Promeses (31 esportistes), el programa de Plans Especials (6 esportistes), el programa Elit destinat als esportistes amb dedicació exclusiva i als que compaginen l’esport amb la vida laboral (3 esportistes).