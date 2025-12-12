Esports atorga la subvenció de 2025 al COA de 221.234 euros

La Secretaria d’Estat de Joventut i Esports ha atorgat la subvenció al Comitè Olímpic Andorra (COA) corresponent a l’exercici 2025 per un import de 221.234,52 euros, per a l’ajuda en l’acompanyament de la representació d’esportistes en competicions com els Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE), el Festival Olímpic de la Joventut Europea i altres esdeveniments esportius que han estat organitzats pel Comitè Olímpic Internacional aquest any. Aquest pagament s’ha efectuat una vegada rebuda la justificació econòmica escaient per part de l’entitat.
Al mes de maig, la Secretaria d’Estat va presentar les ajudes a la resta de federacions i clubs històrics i, amb l’import de la subvenció al COA aprovada aquest desembre, la suma total de la partida destinada a donar suport a l’esport nacional és de 4.451.583,59 euros. Així, “la Secretaria d’Estat referma el seu compromís amb l’esport nacional i les entitats i clubs que contribueixen a formar joves esportistes que, en un futur, poden esdevenir esportistes d’elit i representar, així, el país a les diferents competicions internacionals”.