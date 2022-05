L’esperança d’aconseguir alguna cosa si és ben tractada pot ser molt beneficiosa. L’esperança té la capacitat d’il·lusionar-nos. Fins i tot de fer-nos arribar a ser feliços.

Hi ha una famosa frase popular que diu creure és crear. Aquesta frase la podem aplicar en aquelles coses que depenguin en part de nosaltres. Per a res en allò que no podem influir.

Per exemple tenir esperança en què et toqui la loteria; provocarà els sentiments abans esmentats. Encara que per més que creguem en això no crearem res.

Quan es refereix a projectes o il·lusions en les quals si podem participar el fet de tenir esperança, ens anima. En el cas de preparar-se per a una entrevista de treball. Existeix una part que depèn de nosaltres. És a dir, podem preparar aquesta entrevista, podem entrenar-la i fins i tot visualitzar-la. Evidentment això i algunes petites coses més depenen de nosaltres mateixos, però sens dubte hi ha moltes altres variables que no depenen de nosaltres.

Sigui com sigui l’esperança treu el millor de nosaltres i això fa que allò que depengui del nostre esforç estigui carregat d’il·lusió. Per tant tenir esperança no és dolent.

No confonguem esperança amb fe cega.

No donem per fet que succeirà el que volem perquè de no ser així ens desanimarem.

Només utilitza-la per aprofitar les emocions positives que et donarà.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.