Espectacular cap de setmana de Joan Vinyes al Circuit de Jerez

Joan Vinyes, exultant pel seu triomf a Jerez (FotoEsport)

El record positiu que tenia Joan Vinyes (Porsche 911 GT3 CUP) del seu pas per Jerez millorarà molt, després de la gran exhibició que ha fet aquest cap de setmana. El pilot andorrà va anar de menys a més, mostrant-se incisiu en les tandes d’entrenaments, sempre a poca distància dels més ràpids. En les carreres no va reservar res, va aconseguir una brillant segona posició a la primera, mentre que, a la que tancava el meeting, va ser líder de principi a fi aconseguint tancar la temporada, al volant del Porsche, amb un sensacional triomf. Cal recordar que el meeting era el penúltim del calendari del Campionat d’Espanya de Resistència.

“Ha estat un gran cap de setmana de competició. Vam preparar el meeting de manera minuciosa i podem dir que tot ha sortit bé. A priori, cal dir que em sentia amb confiança per a disputar aquesta cita, pensava que podia lluitar per estar en el podi, malgrat tot hi havia una graella molt àmplia i amb pilots de diferents nacionalitats… Tot ha sortit bé, estic molt content per l’equip, enguany hem tingut moments molt bons i algun que no ho ha estat tant. Acabar guanyant és tot un luxe”. Eren les paraules d’un Vinyes eufòric.





A la pista andalusa, Joan Vinyes va marcar terreny des de l’inici

El pilot andorrà no va trigar a confirmar que la motivació de què va parlar abans de desplaçar-se a Jerez era una realitat. En els entrenaments lliures, malgrat sortir amb pneumàtics usats, va deixar clar que podia lluitar per les posicions davanteres. Després d’unes voltes de tanteig, a la 14a volta va parar el crono en 1’48”943, temps que el va situar en sisena posició de la classificació absoluta. Per a Joan Vinyes va ser un començament positiu: “Sens dubte, es tractava de recuperar sensacions en una pista a la qual feia temps que no corria, els records eren excel·lents, però era necessari poder demostrar en els cronos que podíem estar entre els GT més ràpids. Estic molt satisfet d’aquesta primera presa de contacte”.

En córrer en solitari, el següent repte va ser disputar les dues mànegues (10’ cadascuna) d’entrenaments qualificatius. Un repte que Vinyes va superar amb nota, en situar-se en totes dues sèries entre els tres millors de la classificació.

A la primera de les tandes disputades, a la tercera volta de les cinc que va completar va marcar un crono 1’47”680, en principi semblava un bon temps, però a mesura que avançava la mànega es va adonar que potser no era suficient per a estar entre els millors. Va tornar a la pista i en una volta gairebé perfecta el temps va baixar d’1’47 (1’46”983), que al final va ser el tercer millor crono de la sèrie. Així doncs, la posició capdavantera a la sortida de la primera carrera estava assegurada.

A la segona serie, també “va esperar” al final, en aquest cas van ser 7 voltes les que va completar, per a marcar el seu millor crono, 1’46”615, un registre que el va situar a la segona posició de la sèrie i a la primera línia de la graella de la segona carrera.

La maratoniana jornada de dissabte (dia 11) arribava al seu equador amb les millors sensacions. Vinyes es mostrava molt optimista: “M’he trobat molt còmode en una pista a la qual feia temps que no competia. Fins a aquest instant hem fet una bona feina, afrontem la carrera amb moltes ganes i amb la intenció d’estar entre els més ràpids. També és cert que amb 20 GT a la línia de sortida es poden donar situacions complexes de resoldre”.





En les dues carreres, Vinyes va mantenir un excel·lent nivell competitiu

A la carrera 1, Vinyes es va mantenir atent en una còmoda quarta posició fins a la volta 12, moment en què va fer la parada obligatòria al pit-lane per a fer el canvi de pilot, en el seu cas en córrer en solitari, no es va produir cap canvi, però la parada calia fer-la. A la continuació, va ocupar de manera provisional el setè lloc (hi havia pilots que encara no havien fet la parada esmentada), però en cinc voltes es va situar en una segona posició, al darrera d’Smet del #140 Renault RS01 – GPX, lloc que va mantenir fins a travessar la línia d’arribada.

Vinyes es mostrava eufòric al baixar del Porsche: “Ha estat molt “guay”. Tot ha sortit com teníem previst. Estic molt satisfet de com ha anat en general una jornada molt densa i que a priori semblava molt complicada. Repeteix-ho molt content, demà més”.





Classificació Carrera 1: 1. Pareras-Smet (Renault), 50’12”563 (27 voltes), 2. Joan VInyes (Porsche), a 17”461, 3. Martins-Svepes (Porsche) a 42”074, 4. Font-Diaz (Porsche), a 46”228, 5. González-Bras (Porsche) a 1’23”863.

A la segona carrera, Vinyes va prendre el comandament des de l’inici, malgrat que els pilots portuguesos Leandro Martins, abans de la parada en el pit-lante i Carlos Vieira a la recta final van intentar seguir el seu ritme, no ho van aconseguir i el triomf no se li va escapar a un Joan Vinyes dominador.

El guanyador de la prova estava exultant en finalitzar el meeting: “La veritat és que he gaudit molt malgrat que hi ha hagut moments de pressió. Sens dubte ha estat un cap de setmana per a recordar”.

Classificación Carrera 2: 1. Joan VInyes (Porsche), 50’49”217 (27 voltes), 2. Vieira-Cunha (Porsche), a 18”963, 3. Font-Diaz (Porsche) a 19”463, 4. Martins-Svepes (Porsche) , a 26”128, 5. González-Bras (Porsche) a 35”188.