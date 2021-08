Espectacular actuació dels Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra a Chantada

El Campionat d’Espanya de Muntanya es va traslladar a Galícia, en concret a Lugo, aquest cap de setmana (dies 31/7 i 1/8) per a disputar la quarta prova del seu calendari, la tradicional Pujada a Chantada que en aquesta temporada va celebrar la seva 47a edició.

El canvi d’aires va afectar de manera molt positiva als pilots de l’ACA Esport, que van aprofitar l’escenari de la Ribera Sacra de Lugo per a protagonitzar excel·lents actuacions. Edgar Montellà va aconseguir el triomf, el primer del CEM en el seu palmarès, després de decantar a favor seu una atapeïdíssima lluita entre cinc pilots que es va decidir per diferències mínimes. Per part de Raul Ferré, va portar fins al límit la seva lluita pel triomf amb el pluricampió de l’especialitat, Javi Villa. Al final va haver de cedir per 1″ i escaig, en el còmput de les dues millors pujades. Tot sembla indicar que el seu primer triomf en aquesta categoria no trigarà a arribar.

La climatologia va ser una aliada dels presents en l’escenari de la prova. Malgrat que el dissabte (dia 31), abans d’iniciar la pujada, semblava que la pluja no volia perdre’s Chantada 2021, la realitat va ser totalment diferent. Temperatura agradable i l’asfalt va romandre sec durant les dues jornades de competició. Una vegada finalitzat el lliurament de premis va aparèixer la pluja, però en aquells moments ja no molestava a ningú.

Categoria II

L’emoció de qui seria el vencedor de la categoria també es va mantenir fins al final d’una tercera pujada en què tant Javii Vila com el pilot de l’ACA Esport van baixar de 1′ 45″ i van superar un rècord històric de la pujada, el que tenia fins a aquest diumenge (1/8) el mític Andres Vilariño amb 1′ 44″61.

Ferré ens valorava d’aquesta manera la seva actuació: “Ha estat una cap de setmana excel·lent al volant del Silver Car CS. Cada vegada més adaptat a les reaccions de la barqueta i al pla de treball de l’equip, anem progressant i la conseqüència és que cada vegada som més competitius. A Chantada la part inicial, la que es passa pel mig de vinyes, és en la qual m’he trobat més a gust, a més això s’ha notat en els temps”.

A més afegia: “El marge de millora encara és gran, però és evident que les diferències que hi havia respecte als millors, a l’inici de temporada, s’han reduït de manera notable i treballarem perquè a mesura que anem completant quilòmetres al volant de la barqueta Silver, puguem lluitar sense complexos amb un Javi Villa que, és evident, contínua sent la referència de la categoria. Almenys en aquesta primera meitat de temporada”.

Categoria III

Una vegada acabat el meeting, el pilot de l’ACA Esport, Edgar Montellà, mostrava la seva satisfacció per haver aconseguit el seu primer triomf en una prova del Campionat d’Espanya de Muntanya.

A més ens feia aquest comentari: “El triomf és sens dubte el més important, però en aquest cas la manera en què l’hem aconseguit ens dóna un plus de satisfacció. Hem estat quatre pilots lluitant durant el cap de setmana amb diferències mínimes i que fins al sprint final de l’última pujada no s’ha conegut qui havia estat el vencedor. No hi ha dubte que estic molt content i en aquests moments he pensat en tota la gent que ha confiat en les meves possibilitats a pesar que a vegades no ha sigut fàcil”.

Tampoc ha estat fàcil la present edició de la Pujada a Chantada, en la primera de carrera Montellà quedava a més d’1″ d’Asenjo que semblava decidit a repetir triomf també a Galícia. No obstant això el diumenge la situació va canviar de manera radical. Així ens ho ha explicat Edgar: “En finalitzar la primera jornada vam estar, com és habitual, repassant el SilverCar. Tot estava correcte i per a llimar aquestes dècimes per les quals no superaven els rivals, la solució implicava arriscar una mica més i així ho vam fer. Tot va sortir com havíem pensat”.

En la segona de carrera el pilot d’Encamp va marcar el millor temps, encara que no va ser suficient per a situar-se líder de la prova, van acabar quatre pilots per sota de 1′ 59″, i era evident que es feia necessari un últim esforç per a aconseguir el triomf. Edgar ho va entendre així i va continuar empenyent en l’última i decisiva pujada: “Així va ser, en aquesta última pujada, vaig ser l’únic a baixar de 1′ 59 i les diferències van ser suficients per a aconseguir el triomf. Com esmentava abans, molt feliç pel triomf, però també per la manera que l’hem aconseguit”.

Amb un objectiu assolit, Montellà no pensa parar-se aquí: “És evident que no, continuarem treballant en la mateixa línia que fins ara per a millorar cada dia i afrontar reptes més exigents si es planteja l’ocasió”.

Després de les quatre primeres proves de calendari del CEM 2021 arriba el merescut període de vacances. Seran dos mesos d’inactivitat en què els equips podran preparar la densa segona part del calendari que s’iniciarà el primer cap de setmana de setembre (dies 4 i 5). Els habituals del certamen hauran de desplaçar-se a la Comunitat Valenciana per a disputar la 2a Pujada Bolulla-Tàrbena 2021.