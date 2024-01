Espècies en perill d’extinció: Turó europeu

Un exemplar de turó europeu (Gencat)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

El turó europeu és un mustèlid amb el cos allargat i les potes curtes, per a moure’s dins de galeries i dins de boscos o bosquines. Pesen entre 800 i 1.500 grams, i els mascles són més grans que les femelles. La principal característica morfològica és l’antifaç fosc sobre els ulls i la taca blanca que l’envolta; també tenen blanca la punta de les orelles. Malgrat ser una espècie comuna de carnívor a Europa, es troba en perill a Catalunya, i que no sigui el primer carnívor mustèlid que desaparegui de Catalunya els últims 20 anys. És l’avantpassat salvatge de les fures domèstiques, utilitzades per a capturar conills a dins dels caus.





Hàbitat:

És generalista quant a hàbitat, viu en ambients tan diversos com boscos caducifolis, de coníferes, bardisses, llacunes, zones conreades, etc. Tanmateix, a moltes zones centreeuropees, l’espècie prefereix viure en mosaics d’àrees obertes. Se li atribueix un cert caràcter semiaquàtic, encara que no hi ha coincidència plena sobre la generalitat d’aquesta preferència.





Evita les àrees de bardissa extensa, que cobreixen les zones reiteradament cremades, així com les zones més baixes i humanitzades. Supera rarament els 1.600 m d’altitud.





Distribució:

Es distribueix per tot Europa, encara que no es troba a la península Balcànica. Al contrari que martes, mosteles o teixons, el turó no apareix a cap de les illes del Mediterrani. Pel nord, arriba al sud d’Escandinàvia i és present (encara que és molt rar) a les illes Britàniques. A la península Ibèrica es distribueix per tota la superfície, si bé és bastant escàs als altiplans centrals i a la zona oriental.





L’espècie habita únicament en alguns punts de la província de Girona: les planes de l’Alt i Baix Empordà i, en molt baixes densitats, zones forestals del Pirineu oriental.





Dades: Generalitat de Catalunya