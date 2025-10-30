Espècies en perill d’extinció: Merlet boreal

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
Les espècies del gènere Pyrgus, com el merlet boreal, són molt difícils de diferenciar perquè totes tenen un disseny molt semblant amb fons gris marró i taquetes blanques de diferent mida i distribució. A més, els mascles i les femelles són molt semblants. En el cas del merlet boreal, les ales anteriors són de color fosc amb molta pilositat grisa i una sèrie de taquetes blanques que arriben al marge posterior de l’ala. Les ales posteriors no tenen taques. El revers de l’ala posterior té una taca a la base i al marge intern una taca en forma de signe d’exclamació “!”. És molt semblant al merlet alpí, també en perill d’extinció.
Hàbitat
- Es una espècie que habita a prats alpins des de 1.700 a 2.400 m d’altitud. Les seves erugues s’alimenten de la dríada Dryas octopetala.
Distribució
- És una espècie boreo-alpina, és a dir, es distribueix principalment per les zones elevades de les grans muntanyes d’Europa (Pirineus, Balcans, Alps i Carpats) i a les zones fredes properes al pol Nord (Fenoscàndia). A la península Ibèrica, és una espècie restringida al Pirineu, des d’Osca fins a Girona. A Catalunya, només se’n coneixen registres molt escassos a la Val d’Aran, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès, tot i que la majoria de citacions són anteriors a l’any 2000, especialment les d’aquests tres últims territoris.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.