Espècies en perill d’extinció: El samaruc

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
El samaruc és un peix que no sol sobrepassar els 8 cm. Presenta un cos esvelt, però lleugerament comprimit a la regió cefàlica, amb la boca supraterminal. Té les aletes arrodonides, en destaquen la dorsal i l’anal, petites i inserides a la mateixa alçada. La seva coloració és d’una tonalitat bruna irisada a la superfície dorsal, i més clara cap a la zona ventral.
El dimorfisme sexual és més evident en l’època de reproducció: els mascles tenen reflexos grogosos, especialment a les aletes, i unes bandes transversals estretes. Els adults formen grups cohesionats, tot i ser força territorials durant la reproducció. El mascle festeja la femella, la qual pot fer diverses postes que es fixen a la vegetació o a les arrels. Grau d’amenaça: en perill d’extinció.
Hàbitat
- Viu en petites llacunes litorals d’aigües salabroses i d’abundosa vegetació aquàtica, que es comuniquen amb el mar a nivell freàtic o mitjançant els temporals de llevant.
- Tot i ser capaç de suportar certes oscil·lacions de salinitat i temperatura, el samaruc viu en un medi de condicions ambientals força més estables que el fartet.
Distribució
- És una espècie endèmica de la península Ibèrica que habita a la costa llevantina mediterrània. Actualment, la seva distribució es redueix a petites poblacions aïllades que se situen en dues àrees de la costa: València i Catalunya.
- A Catalunya actualment existeixen 6 nuclis poblacionals tots ells a les Terres de l’Ebre.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.