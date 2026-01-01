Espècies en perill d’extinció: El llopet de riu

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
El llopet és un peix bentònic de mida menuda, no sol superar els 13 cm. Cos allargat i comprimit. Aletes, cap i ulls petits. Boca ínfera sense dents, amb llavis carnosos. Tres parells de barbes, tret que el diferencia del misgurn (Misgurnus anguillicaudatus), espècie introduïda amb què es pot confondre. Sota els ulls té una fossera amb una espina articulada, que es pot projectar cap enfora per a defensar-se dels depredadors. Escates poc visibles. Línia lateral incompleta. Color groguenc blanquinós, amb taques brunes o negres que el recorren longitudinalment. Dimorfisme sexual marcat. Els mascles són més petits i les taques laterals tendeixen a formar línies ben definides. A la base del segon radi de les aletes pectorals apareix una làmina circular, anomenada escata de Canestrini, només present en els mascles.
Grau de vulnerabilitat: En perill d’extinció.
Hàbitat
- Bentònic, habita en aigües tranquil·les i fons de sorra, llim o pedres, amb vegetació aquàtica. Present a les parts mitjanes i baixes de rius amb poc corrent. Al delta de l’Ebre s’associa a aigües surgents.
Distribució
- Espècie endèmica de la península Ibèrica. La seva distribució natural inclou la conca de l’Ebre i les del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir i del Xúquer. A Catalunya es trobava a la conca del Matarranya i el tram baix de l’Ebre. Actualment, l’única població existent és la del delta de l’Ebre, amb un reducte poblacional als ullals de Baltasar.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.