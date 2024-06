Espècies en perill d’extinció: Arpella comuna

Un exemplar d’arpella comuna (Gencat.cat)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

L’arpella comuna és un rapinyaire de mida mitjana (per sobre dels 500 g) que abans només es veia en zones humides, on nidificava entre el canyissar, però ara és molt comuna a la plana de Lleida. És migradora parcial; una part de la població europea hiberna a Catalunya, on s’agrupa en zones comunals. Té un marcat dimorfisme sexual (diferencia de mida i color entre els sexes).





Hàbitat

La seva presència com a nidificant està lligada en bona mesura a zones humides amb vegetació palustre, sobretot canyissar. Si bé aquest tipus de substrat és utilitzat per a la instal·lació dels nius, l’espècie es comporta com a ocell propi d’espais oberts on campa per a caçar en zones obertes amb cultius herbacis. El gruix de la població catalana nidifica en pantans de reg de diferents grandàries a la Plana de Lleida i en altres llocs de Catalunya, en aiguamolls i també en embassaments.





Distribució

La població nidificant se centra sobretot a una gran quantitat de pantans de reg de la Plana de Lleida, a més de petits nuclis al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i el Baix Empordà, a la Reserva Natural de Flix, al pantà de Terradets i en punts més aïllats com l’estany de Basturs o un petit canyissar al Solsonès. Des de l’any 2019, i després de més de 30 anys sense fer-ho, torna a nidificar al delta de l’Ebre. A la Plana de Lleida, també es troben des de fa uns anys nius en conreus herbacis (cereal, festuca…).





Fora de l'època de cria, a part de la població sedentària, hi ha un important població hivernant que es pot observar de caça sobretot per zones de conreus herbacis per tot Catalunya, especialment al Delta del Ebre.





