Espatlla tendra i melosa de xai al forn

Sempre s’ha dit que per fer les coses ben fetes no s’ha de tenir pressa i en aquest cas ni pressa ni treball. Tot ho fa el forn mentre nosaltres gaudim d’una pel·lícula, d’un bon llibre o d’un bon vermut, … Amb aquesta recepta, seguint-la al peu de la lletra, us sortirà una de les millors espatlles de xai que hagueu fet a casa.

Ingredients

1 espatlla de xai

6 patates

2 cebes

2 pebrots verds

2 dents d’all

1 llimona

1 copa de brandi o conyac

300 ml de brou de carn

Farigola, romaní i pebre

Oli i sal

Elaboració

Preescalfem el forn a 140 º C, … si, si, ho dic bé a 140 º C (dalt i baix). Si sou de pagès i teniu una destral a casa li doneu uns talls a l’espatlla per facilitar l’enfornat i els talls posteriors. Si no el carnisser de confiança ens ho farà. Freguem bé l’espatlla amb oli i escampem per sobre sal, pebre, farigola i romaní. Tallem mitja llimona a grills i els posem en els talls de l’espatlla. Fem el mateix que abans amb les dents d’all. En una safata apta per al forn posem una mica d’oli i incorporem l’espatlla. Ruixem per sobre la meitat del brou. La resta de brou li anirem afegint si veiem que li falta. Introduïm la safata en la segona posició del forn començant des de baix. Ho deixarem al forn entre 2h 45min. i 3 h. donant-li la volta cada 30 minuts. Tallem les patates a rodanxes d’aproximadament 3-4 mm, tallem la ceba a rodanxes també i els pebrots verds en tires llargues. Al cap d’1 hora de forn , traiem un moment l’espatlla i posem al fons de la safata les patates, les cebes i els pebrots i salpebrem. A continuació tornem a posar-ho sobre l’espatlla i ho posem al forn una altra vegada. (Aquest pas caldrà fer-lo ràpidament) Al cap de les 2 hores de forn ruixem per sobre amb la copa de brandi i espremem també per sobre la mitja llimona que ens ha quedat d’abans.

Aproximadament entre 2 hores 45 minuts i les 3 hores estarà tendre i melós (el temps dependrà de cada forn).

És molt important que anem donant la volta a l’espatlla cada 30 minuts i l’anem humitejant amb el suc de la safata. En el vídeo veureu que les patates es posen al principi, això es perquè es van fer a mitges llunes i son més gruixudes, per això es posen al principi. Si les feu en rodanxes més fines les incorporeu més tard.

SALUT I BON MENJAR!!

