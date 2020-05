Espanya estudia no aplicar la quarantena a alguns països europeus

Des del Govern d’Andorra s’ha repetit diverses vegades que s’estan mantenint negociacions tant amb Espanya com França per a ser considerada com una destinació local per aquests. Així podrien venir turistes d’aquests dos països, però també els andorrans podrien viatjar a aquests territoris amb les mateixes restriccions que puguin tenir els seus nacionals.

En aquesta linia, alguns mitjans de comunicació espanyols s’han fet ressò que el Govern que lidera Pedro Sánchez està estudiant la possibilitat d’obrir la porta a l’arribada de turistes provinents de països com França, Itàlia o Alemanya sense quarantena a partir de mitjans del mes de juny.

En aquest grup també s’hauria d’incloure Andorra, que tal com va exposar ahir l’ambaixador a Andorra, Àngel Ros, a AndorraDifusió, s’està treballant perquè el Principat sigui considerat zona de turisme domèstic i amb una frontera molt permeable.