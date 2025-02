EspaiZero, o com un pis d’Olot té la independència energètica

El CEO de Sonnen Espanya, Franc Comino. Foto: Cedida

És possible assolir l’autosuficiència energètica? El CEO de Sonnen Espanya, Franc Comino, té la resposta a aquesta qüestió o, com a mínim, a com ser una mica més eficient en l’àmbit energètic: fa 20 anys va comprar un pis a Olot, va crear un innovador sistema de domòtica i va aconseguir un estalvi energètic de fins al 30%. “Soc un friqui de l’eficiència energètica”, comenta a VIA Empresa. Aquest sistema va captar l’interès dels veïns de la zona, a qui Comino va assessorar mitjançant sistemes de control i d’energies renovables.

El 2012, Franc Comino, va fundar Wattia Innova amb la qual va inaugurar EspaiZero, qualificat per Unesco i GreenPeace com el primer centre de treball estatal 100% autosuficient energèticament, i amb el qual va aconseguir estar un any sense consumir energia externa: “Va ser tota una revolució, ningú entenia com carai ho havíem fet”.





La visita de la multinacional alemanya Sonnen a Olot

Aquest espai va atraure Sonnen, l’empresa que fabrica bateries per a emmagatzemar energia de manera intel·ligent. Es tracta d’una multinacional alemanya fundada el 2010, de la qual Comino dirigeix la divisió espanyola des de juliol de 2017. A escala global, la firma compta amb una comunitat que estalvia 212.000 tones de CO2 l’any amb les més de 150.000 bateries instal·lades a Europa; a l’estat espanyol, on disposa d’un equip de 12 professionals, ha muntat un total de 2.500 equips. “Sense emmagatzemar energia no podrem complir els objectius de transició energètica”, assegura el CEO de Sonnen Espanya, qui destaca la necessitat de “dotar al mercat elèctric de flexibilitat i sistemes capaços d’emmagatzemar energia quan no n’hi ha”.

Comino recorda el seu primer contacte amb Sonnen, a EspaiZero: “Ens vam enamorar, Sonnen em permetia dur a terme el meu objectiu, que tothom tingués un EspaiZero a casa seva”. En aquest sentit, la companyia ofereix un seguit de bateries tant a particulars com a empreses que pretenen emmagatzemar i maximitzar l’ús de l’energia solar. Un dels productes més coneguts és la sonnenBatterie, una bateria compatible amb qualsevol instal·lació fotovoltaica i amb una potència de 4,6 kW.

Si bé aquesta és la bateria més popular, Sonnen ofereix altres productes, com ara la sonnenPro FlexStack o la sonnenBatterie hybrid 9.53, totes elles amb una capacitat i potència superior. “És una oportunitat per al mercat, tenim sistemes que no són perillosos i que ens permeten revolucionar el mercat energètic posant la sostenibilitat en el centre de les nostres llars”, explica Comino.





D’Olot a Tarragona: Mas La Boella, l’hotel català que lidera la independència energètica

Un dels casos d’èxit de la companyia ha estat el projecte que ha realitzat de bracet amb Endesa, que ha permès a l’hotel tarragoní Mas La Boella assolir el 65% d’independència energètica. La fita ha estat possible amb la implementació d’una planta fotovoltaica juntament amb una instal·lació d’emmagatzematge, que permetran al complex tarragoní generar i “autoconsumir” energia renovable, fent un pas endavant en matèria de descarbonització, eficiència energètica i sostenibilitat.

Per al projecte, Endesa va seleccionar el sistema d’emmagatzematge sonnenPro FlexStack, capaç d’estalviar fins a 140 tones de CO2 anuals -la mateixa quantitat de CO2 que poden capturar 7.780 arbres- i que, precisament, va ser guardonat amb l’Smarter E-Award 2024, el premi que reconeix anualment les millors idees i tecnologies en l’àmbit de les renovables. En conjunt, es preveu que la instal·lació generi cada any 540.724 kWh.





“Hem de competir amb producte de qualitat; i el tenim”

I és que els productes de Sonnen fa temps que són reconeguts arreu del món: el novembre de 2018 i per quart any consecutiu, la companyia va ser reconeguda per Deloitte pel seu “fort creixement” al Deloitte Technology Fast 50 Award 2018; el febrer de 2019, la revista de negocis Brand Eins i Statista va mencionar Sonnen com una de les empreses energètiques més innovadores d’Alemanya; i el març de 2021 EuPD Research va premiar Sonnen per la seva tecnologia d’emmagatzematge.

“És important que les empreses siguin conscients del seu impacte ambiental, però també de les solucions que tenen al seu abast per a reduir-lo exponencialment”, apunta Comino, qui, d’altra banda, subratlla la complexitat derivada de l’actual escenari geopolític: “Cal competir amb el producte asiàtic, que està entrant en massa i enfonsant l’europeu, i ho hem de fer amb un producte de qualitat; i el tenim”.





