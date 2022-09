Espais provisionals per a la Llar de jubilats d’Escaldes-Engordany

Des d’aquest dilluns, la Llar de jubilats d’Escaldes-Engordany s’ha traslladat al Prat de les Oques. Aquesta ubicació és provisionals mentre es portin a terme els treballs de reforma i ampliació de l’edifici del Prat Gran.

L’espai del Prat de les Oques permetrà a la gent gran accedir a tots els serveis que oferia la llar fins ara. Entre aquests hi ha el menjador, les activitats i els tallers. El local està ubicat a l’escala C del número 4 del Prat de les Oques i té accés des d’aquesta plaça i pel carrer Isabelle Sandy. Té una superfície de 276 metres quadrats. A la planta baixa hi ha la cuina i el menjador. A la primera planta s’hi ha ubicat el billar, jocs de taula, els banys i els despatxos per al personal.