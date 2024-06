Un plat d’espaguetis a la carbonara (Getty images)

Pocs productes trobarem a la cuina que siguin tan versàtils i ofereixin tantes possibilitats com la pasta. Acompanyada amb salses, com a ingredient principal en amanides… La pasta és un dels ingredients més utilitzats en la restauració en una gran quantitat de països. A més, difícilment trobarem algú a qui no li agradi. Per a aquesta setmana, la proposta són uns espaguetis a la carbonada.

Ingredients

350 g d’espaguetis

150 g de cansalada o bacó tallat a tires

3 ous

100 g de formatge parmesà ratllat

2 grans d’all picats

Pebre negre molt

Sal

Oli d’oliva





Preparació:

En una olla gran, bulliu els espaguetis en aigua amb sal segons les instruccions del paquet fins que estiguin al dente. Reserveu.

En una paella, escalfeu una mica d’oli d’oliva a foc mitjà. Afegiu la cansalada o el bacó tallat i saltegeu-lo fins que estigui cruixent i daurat.

Un cop la cansalada estigui feta, afegiu els grans d’all picats i deixeu-los saltar durant uns 2 minuts fins que estiguin daurats i aromàtics.

En un bol gran, bateu els ous i afegiu el formatge parmesà ratllat. Remeneu bé fins a obtenir una barreja homogènia.

Quan els espaguetis estiguin cuitats, afegiu-los a la paella amb la cansalada i els alls. Remeneu bé per a combinar tots els ingredients.

Retireu la paella del foc i immediatament afegeix la barreja d’ous i formatge. Remeneu ràpidament perquè els ous es barregin amb els espaguetis i la cansalada. Si la salsa sembla massa espessa, podeu afegir una mica de l’aigua de cocció reservada per a diluir-la.

Condimenteu amb pebre negre molt al gust i remeneu una altra vegada.

Serviu els espaguetis a la carbonara immediatament, guarnint-los amb una mica més de formatge parmesà ratllat i una mica de pebre negre extra si ho desitgeu.

Bon profit!