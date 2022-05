Esmorzars amb encant per sorprendre: com fer-los a casa

Els esmorzars amb encant estan de moda, i podem preparar-los a casa. Recordem que és el primer àpat del dia, i és necessari que sigui equilibrat i nutritiu, a més de bo i vistós.

Incorporar fruites ens ajudarà a complir amb aquests requisits, ja que és un aliment saludable i ple de color. I és que la presentació dels plats és molt important.

Unes simples torrades amb forma de cor (o amb forma d’animalons pels més petits); el mateix suc de sempre, però en la copa; un toc de color amb els tovallons… faran als complimentats una idea que ens importen i de què hem preparat el desdejuni amb detall i afecte.

Si és per a infants, no pot faltar una ració de lacti, unes torrades tallades en formes divertides, un got de suc amb palletes de colors o una broqueta amb boletes de fruites.

Si el desdejuni és per a un adult, tindrem en compte els seus gustos, ens adaptarem als seus costums i intentarem sorprendre’l amb la presentació. Uns croissants recent enfornats, un assortiment de melmelades, un bon suc casolà, i un cafè, amb una vaixella bonica.

Triomfaràs si segueixes aquests consells.