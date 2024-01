Esmenes d’Andorra Endavant al pressupost de 2024

Les membres del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador, Carine Montaner i Marc Monteagudo (Consell General)

El grup parlamentari Andorra Endavant ha presentat una sèrie d’esmenes al pressupost de 2024 “amb l’objectiu de reforçar la qualitat de vida dels ciutadans andorrans”. Aquestes propostes aborden diversos aspectes de la vida quotidiana, des del benestar dels treballadors públics fins a la creació de noves iniciatives socials així com la millora de la mobilitat del país, assenyalen des de la formació.

Les esmenes d’Andorra Endavant

1. Sostenibilitat del Pla de Jubilació dels treballadors públics

Andorra Endavant destaca la necessitat d’incrementar el finançament del Pla de Jubilació dels treballadors públics per a fer front a les contingències que es deriven de les pensions de jubilacions dels funcionaris. El mateix Tribunal de Comptes ja va advertir de la situació. Es proposa una reducció de les despeses dotant els tècnics de més recursos relacionats amb els treballs realitzats i limitar la contractació externa de serveis i així assignar més fons a aquesta causa.

2. Previsions Pluriennals – Pla de jubilació de la Funció pública

En cas de validar la primera esmena, el grup proposa assignar crèdits pluriennals per a garantir l’estabilitat del Pla de Jubilació de la Funció pública durant cinc anys.

3. Equitat per a la construcció de les dues carreteres de desviacions

Andorra Endavant defensa l’equilibri entre les parròquies, especialment reequilibrant les assignacions pressupostàries per a la construcció de les carreteres de desviacions, amb una atenció especial a la de Sant Julià per a reduir les cues a l’entrada del país.

4. Xec de Nadal per a les persones grans

El grup proposa una contribució extraordinària de diners provinents d’Andorra Telecom per al reequilibri del pressupost dedicada exclusivament al benestar de les persones grans amb pocs recursos, fomentant així la reinversió d’aquest fons a l’economia durant el període festiu.

5. Creació d’una residència per a les persones grans amb dependència

Andorra Endavant insisteix en la necessitat de crear una nova residència d’almenys 100 places amb finançament pluriennal, donada la creixent demanda a causa de l’augment de l’esperança de vida i la dependència.

6. Punts de venda solidaris

Per a lluitar contra la pobresa, el grup proposa un projecte pilot de punts de venda solidaris en col·laboració amb els supermercats, els comuns i el ministeri d’Afers Socials.

7. Fires nacionals “mercats de segona mà” i “joguines amb segona vida”

Andorra Endavant suggereix la creació de fires nacionals per a estimular un increment en les economies familiars permetent als ciutadans vendre productes d’ocasió i comprar-ne a baix cost. A més, seria una manera d’incentivar l’emprenedoria de la joventut amb tallers de presentació de productes.

8. Eco taxa per als visitants amb caràcter finalista per un transport sostenible i ràpid

Es proposa una Eco taxa per a finançar un projecte de transport multimodal, modern i sostenible, en resposta al dèficit d’aparcaments i als compromisos internacionals de lluita contra el canvi climàtic.

9. Ajuda per a compensar la pèrdua salarial pel acompanyament d’un fill hospitalitzat

Andorra Endavant recomana la creació d’una ajuda per a compensar la pèrdua salarial dels pares que acompanyen un fill hospitalitzat o que rebi tractaments fora d’Andorra.

10. Desplegament del pla de salut mental per als joves en risc en col·laboració amb les associacions

Es proposa reforçar el suport a les famílies i als joves en risc fora de l’horari convencional de l’administració pública en col·laboració amb associacions com la Creu Roja o altres. També es proposa promoure clubs socials.

El grup Andorra Endavant “està convençut que aquestes esmenes contribuiran significativament a la millora del benestar dels ciutadans i espera amb interès un debat constructiu al si del Consell General”.