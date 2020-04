Aquest dijous al matí s’ha detectat una esllavissada a un antic torrent de Beixalís que ha causat la caiguda d’uns arbres i desplaçaments de terres. En les proximitats de la zona de l’esllavissada no hi ha habitatges, només una explotació agrària que no s’ha vist afectada directament, i tampoc s’han de lamentar danys personals. Els danys materials han estat principalment una línia elèctrica que s’ha hagut de reparar durant el matí, però sense afectació d’abonats, només a la connectivitat del control dels dipòsits d’aigua que a hores d’ara ja està restablert el servei.

Aquest mateix matí s’han iniciat els treballs per assegurar el terreny, protecció i neteja, que s’han assumit des del COEX. Els tècnics estan fent la valoració per, més enllà dels primers treballs per estabilitzar la zona i netejar la part forestal, es facin les comprovacions per si és necessari realitzar més mesures de seguretat per evitar repeticions.

A primera hora del matí tant la Cònsol Major, Laura Mas, com el Cònsol Menor, Jean Michel, Rascagnères, s’han desplaçat fins a la zona de l’esllavissada per veure els danys i les possibles afectacions i fer les valoracions amb els tècnics del Comú. També s’hi ha desplaçat el Ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i els tècnics del COEX.

Laura Mas, Cònsol Major d’Encamp ha agraït “a tot el personal del Comú d’Encamp la ràpida resposta que s’ha donat a la situació” i ha explicat que “ja s’estan traient els arbres i les restes forestals que han baixat amb l’esllavissada” i “el personal del COEX, al que també cal agrair la feina i la predisposició des del ministeri des de primera hora, està fent-se càrrec dels treballs, donat que com que és un torrent, la potestat és de Govern“.

Tot i que amb la situació de confinament no es preveu un elevat risc per la possibilitat que hi hagi persones per la muntanya, en cas que tingués lloc una rèplica, se senyalitzarà igualment la zona i s’estabilitzarà per evitar-ne possibles riscos i per si hi ha circulació per alimentar els animals de l’explotació agrària que hi ha en la proximitat.