Eslàlom FIS a Pozza de Fassa amb Mijares, Rius, Cornella i Calvo

Xavier Cornella a Pozza di Fassa (Skilv)

Aquest dimecres, dia 24 de gener, s’ha disputat a Pozza di Fassa, a Itàlia, un nou eslàlom FIS (demà dijous serà NC de Letònia), amb la presència de l’equip masculí del Principat d’Andorra, amb Àlex Rius, Xavi Cornella i Àlvar Calvo, i del femení, amb Carla Mijares.

Mijares, out quan estava entre les millors

Avui ha estat un dia per a sumar experiència en competició per a tot l’equip. Carla Mijares no ha pogut superar la segona mànega quan estava esquiant per a estar entre les millors. A la primera mànega marcava el 5è temps, amb sectors de menys a més: era 13a en el primer, 7a en el segon, i marcava el segon temps en el tercer i quart sectors.

L’andorrana finalitzava la primera mànega en 5a posició i amb +62. A la segona, però, estava marcant bons sectors, amb el 10è temps al primer i segon sectors, al tercer era 4a, però finalment no ha pogut finalitzar la cursa.





“Hem d’intentar coses i ho hem fet”

A la cursa masculina, Xavier Cornella ha marcat el 28è temps a la primera mànega, però a la segona no ha pogut completar la baixada tot i marcar un 21è lloc parcial.

No han pogut completar la primera mànega Àlex Rius i Àlvar Calvo. La primera mànega ha estat molt determinant, especialment a la part del mur, on s’han sortit la meitat dels participants.

Greg Ribotto, entrenador: “Avui hi havia molta gent, gent que ha vingut pel NC de demà dijous, i l’objectiu era donar-li gas per a fer alguna cosa interessant. Estava correcte pel Xavier en la primera, dins dels 30. A la segona el Xavier s’ha sortit. Globalment hem intentat atacar més que ahir, però al final no hem acabat. Però, s’han d’intentar coses i ho hem fet”.