Esgotades les 700 racions d’escudella al Pas de la Casa

L’escudella ha ajudat a relativitzar el fred al Pas de la Casa (Comú d’Encamp)

El Pas de la Casa ha acollit aquest migdia de dimecres la celebració de l’escudella de Sant Antoni 2024. L’edició d’enguany ha tornat a gaudir del format tradicional de repartiment i degustació a la plaça de l’Església, sota la pluja i el vent, que només han fet que incrementar les ganes de la gent de no perdre’s la cita.

Els escudellaires han treballat des de primera hora del matí per a tenir a punt les 700 racions que s’han distribuït entre els veïns del poble i els visitants. Seguint la recepta tradicional, s’han utilitzat 1.500 mandonguilles, 350 litres de caldo, gallines, cansalada, arròs, fideus, cigrons i verdures, entre altres productes. A banda de l’escudella, també s’ha repartit pa i tortell als assistents.

La jornada ha comptat amb la presència de la cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, i els consellers Joan Sans, Nino Marot, Sabrina Grégoire, Edith Quirós, Sílvia Ramond, Andreu Riba i Marta Pujol.

El conseller comunal, Joan Sans, ha destacat que l’Escudella de Sant Antoni “ha estat tot un èxit, i estem molt contents d’haver pogut mantenir la tradició com cada any, tot i el temps. La gent ha respost massivament i hem repartit unes 700 racions d’escudella. També hem de recalcar que aquesta edició, el plat commemoratiu incorpora la imatge de l’antiga caseta de Turisme del Pas de la Casa, que encara fa una mica més especial l’esdeveniment d’avui”.

El conseller ha agraït també la feina feta per tots els voluntaris, comissió de festes, padrines i treballadors comunals que han participat en l’elaboració i repartiment de la tradicional Escudella, i que any rere any continuen aportant el seu granet de sorra en aquesta cita gastronòmica.





Escudella de Sant Antoni d’Encamp, els Encants i plats commemoratius

El pròxim diumenge, 21 de gener, serà el torn d’Encamp. A les 13 hores hi haurà els Encants, on es subhastaran coques, bulls, embotits, peus de porc i d’altres productes. La recaptació anirà destinada a obres benèfiques de Càritas Encamp. Posteriorment, a partir de les 13:30 hores es començarà a repartir l’escudella fins a acabar existències.

Finalment, un dels elements més distintius de la festivitat, com són els plats commemoratius, enguany inclouen una il·lustració de la caseta de turisme que als anys seixanta es va fer tan popular a Andorra, i que ara s’ha reconstruït al Pas de la Casa, al carrer Sant Jordi. Aquests, es poden adquirir a les oficines de Turisme o a La Valireta. El preu és de 8 euros i també es podran comprar el mateix dia de l’Escudella a la plaça de Sant Miquel d’Encamp.