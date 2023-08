Esgotades les 5.000 entrades per al concert de Melendi

Cartell del concert de Melendi d’aquest dilluns a Andorra la Vella (Comú)

Les 5.000 entrades que el Comú d’Andorra la Vella havia posat a la venda per al concert de Melendi d’aquesta nit de dilluns ja s’han esgotat. L’aforament per al recital que oferirà l’artista espanyol, doncs, quedarà complet. La venda d’entrades (20 euros), que va començar el 5 de juliol, s’ha efectuat íntegrament per Internet i, avui al vespre, no hi haurà venda directa a taquilla. L’organització informa que no s’acceptaran entrades adquirides pels canals no oficials (www.andorralavella.ad i www.melendioficial.com).

El concert, que s’emmarca en la gira Cerrando cicatrices que presenta el músic asturià, tindrà lloc a l’envelat de l’aparcament Prada Casadet (on el mes passat es van representar els espectacles del Cirque du Soleil), a partir de les 21 hores. El d’aquesta nit serà el gran concert de la festa major d’Andorra la Vella 2023, que tancarà 4 dies de celebració juntament amb l’actuació de Mariona, Triquell i Edu, guanyadora, primer finalista i semifinalista del talent show musical Eufòria, que actuen avui a partir de les 23 hores a la plaça Guillemó.

Les nits de la festa major d’aquest any han ofert estils musicals molt diversos. Des de l’indie i pop electrònic de Delafé y las Flores azules i el pop-rock fusió de Porto Bello (divendres), fins al pop i la rumba de Gertrudis i Buhos (dissabte). També hi ha hagut el tradicional ball de nit amb La Principal de la Bisbal, un clàssic de la festa major d’Andorra la Vella, i les divertides versions amb Els Senyora (diumenge).