Esforços per a garantir la Copa del Món femenina d’esquí alpí

Estat de la neu a Soldeu aquest inici de setmana (ATV)

En menys de dues setmanes arriba la Copa del Món femenina d’esquí alpí Soldeu 2024 i la pista l’Avet ja bull d’activitats. S’estan aixecant les infraestructures vinculades a l’esdeveniment i, el més important, el traçat està en condicions òptimes. Aquest dijous la FIS durà a terme el control de la neu.

La pista l’Avet lluïa ben blanca aquest inici de setmana. Al contrari del que pot semblar per les altes temperatures del mes de gener, no hi ha hagut problema per a generar el gruix necessari a tot el traçat. Un cop aconseguit, l’organització s’ha centrat en la duresa i la densitat adequada de la neu.

El secretari general de la Copa del Món 2024, Marc Mitjana, assegura que han aprofitat bé “les tres o quatre finestres de fred que hem tingut”. En aquest sentit, afegeix que la pista està “superpreparada de producció de neu. Una vegada es va repartir tot i vam mirar que a tot arreu hi hagués els 50 o 60 centímetres de neu, a partir d’allà ja vam decidir que ja no produiríem més neu encara que vingués fred”.

Això no vol dir que no s’hagi treballat. La setmana passada es va activar un operatiu de grans dimensions per a aconseguir donar a la neu la duresa necessària des de la base fins a la superfície. L’orientació excepcional d’aquest traçat fa la resta.

A banda del traçat, la pista de l’Avet també és un dels millors miradors de competició del circ blanc. Aquests dies s’està aixecant la grada on els espectadors podran seguir perfectament la zona del mur i la baixada íntegra a la pantalla gegant que s’hi instal·larà.

Mitjana constata que seran uns “1.250 seients de grades i creiem que en una setmana tot això ja estarà muntat”. Destaca que des de la grada “pots seguir tota la cursa, però a més veus tota la part final que és un dels murs més espectaculars que hi ha al circuit de la Copa del Món.”

Aquest dijous, la FIS farà el test de neu sobre el traçat. Les dues Copes del Món femenines es disputaran el 10 i l’11 de febrer.