Hi ha estudis que demostren que escriure és bo per a la salut. Així que escriu. Quan… et sentis embussat, t’enfrontis a un problema sense solució, les teves emocions et superin, has de prendre decisions importants … escriu! Escriure no només relaxa, ajuda a ordenar les idees, afavoreix una conversa amb un mateix i un gran etcètera. Podeu trobar articles que parlen dels beneficis psicològics d’escriure.

A mi personalment m’encanta fer-ho i, a més, és com fer un parèntesi en la meva vida. Quan em poso a escriure em centro només en el que faig i oblido qualsevol cosa que estigués fent. S’allunyen els mals pensaments. O millor i tot, si escric sobre els meus pensaments, semblen més petits, i fins i tot més fàcils d’afrontar.

Si escric sobre coses creatives, puc arribar a sentir les emocions que vull transmetre. Recordant, per tant, que l’estat d’ànim en una certa forma el podem controlar. Fins i tot es parla de majors beneficis si s’escriu a mà. Si escriure és saludable i gratuït, a què esperes per a fer-ho?

Vull deixar-vos unes frases inspiradores: “Escrivim per a assaborir la vida dues vegades, en el moment i en retrospectiva” – Anaïs Nin. “Escriu el que no s’ha d’oblidar” – Isabel Allende. “Per a mi, el plaer més gran de l’escriptura no és el tema que es tracti, sinó la música que fan les paraules.” – Truman Capote

