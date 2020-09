Escapada a Les Cinque Terre

Encadenades entre si sobre 18 quilòmetres de penya-segats, Les Cinque Terre és un conjunt de cinc localitats que semblen tretes d’una postal i que han estat declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, constituint un dels majors tresors d’Itàlia. Localitzats a la vora de la mar i envoltats per pujols i vinyes, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore són petites localitats marineres que ofereixen als seus visitants un ambient de somni gràcies als seus paisatges, el seu ambient acollidor i la seva deliciosa gastronomia. La zona conserva el seu encant d’antuvi i els agricultors continuen treballant en els empinats terrenys com ho han fet durant segles.

El nucli antic de Monterosso al Mare es troba sobre un golf natural en la part més occidental. És necessari visitar l’antic castell, l’Església de Sant Joan Baptista, el Convent de les Caputxines, la Torre Aurora que es va construir al segle XVI per a prevenir atacs bàrbars i des de la qual hi ha unes esplèndides vistes i el Centre Històric, on no cal deixar de perdre’s pels seus estrets carrerons anomenats popularment “Carruggi”. La zona moderna s’ha desenvolupat a la part baixa anomenada Fenigia, amb una bella platja des de la qual es pot admirar el “Gegant”, una estàtua del déu Neptú, de 14 metres d’altura, realitzada el 1910. És el poble més senzill, no obstant això el més preparat per a acollir turistes, ja que és el que compta amb major oferta de serveis. Es recorre caminant i pot visitar-se perfectament en mig dia.





Riomaggiore: És un tranquil poble de pescadors i potser el més visitat ja, que és el primer que trobem arribant des de La Spezia. Des d’aquí comença un camí fascinant, excavat en la roca al principi del segle XX, que porta a Manarola: és el famós “Camí de l’amor” (Via dell’amore). Una altra ruta que no es pot perdre és la “Sendera Blava”, que travessa el Parc Nacional de les Cinc Terres. És molt famós també pels seus vins. Té llocs únics a visitar com l’antic castell, darrere del qual, hi ha uns bancs que ofereixen una vista esplèndida de la Sendera Blava i la costa, la Piazza Vignaioli, el Santuari del Montenero o l’Església de Sant Giovanni Battista en l’interior del qual alberga una col·lecció d’art que val la pena veure. L’imprescindible no obstant això és baixar fins al petit port, comprar un cucurutxo de peix fregit a Il Pescato Cucinato i menjar-lo davant d’una les vistes més icòniques de les Cinque Terre.

Vernazza està localitzada al nord de les Cinque Terre. Té un característic port que confirma les seves antigues tradicions marineres i en el qual les antigues cases de colors estan agrupades al costat dels penya-segats. Imprescindible visitar l’Església Parroquial de Santa Maria di Antiochia, al Santuari de la Madonna di Reggio, l’església de Santa Maria Antioquia construïda al 1318 i una miqueta diferent pel seu campanar octogonal i per la seva distribució interna i el Castell dels Doria, un impressionant bastió amb unes esplèndides vistes. També existeix un mirador que tot i estar encerclat amb una tanca ofereix unes meravelloses fotografies. Per a prendre’s un gelat, res millor que a la Gelateria Vernazza (immillorable el seu gelat de xocolata negra) o la Gelateria Il Porticciolo.

Manarola, a la part alta d’una muntanya, és un dels millors exemples de com l’home ha aconseguit dominar aquesta terra salvatge i rocosa, construint les seves cases empinades per a evitar l’atac dels turcs i els pirates i creant terreny per a conrear horts i vinyes. Des del promontori de Punta Bonfiglio i des del Santuari di Signora della Salute de Volastra es poden admirar uns paisatges únics. També pot visitar-se l’Església de la Navitidad de Maria o Església di San Lorenzo, patró de la localitat i passejar per la Via di Mezzo, que és on es concentren la majoria de restaurants, botigues de souvenirs i artistes locals. És la població més antiga de les Cinque Terre. La seva economia està basada en la pesca i la viticultura. Compta amb una bonica piscina natural amb pedres en la qual poder prendre un bany quan ve de gust.

Corniglia, una terra de vins excel·lents com el Cinque Terre DOP, La Polenza i el famós Sciacchetrà. Assentada sobre un escarpat promontori de 100 metres d’altura, Corniglia és el poble més elevat de les Cinque Terre, al contrari dels altres quatre que es situen enclavats a la costa, i es troba envoltat per un majestuós paisatge de vinyes i oliveres. Els llocs a visitar són la Platja de Guvano, el Largo Taragio que és una plaça de trobada i el Santuari di Nostra Signora delle Grazie que va substituir a una capella medieval.

Les Cinque Terre es troben a uns 160 quilòmetres de Florència, per la qual cosa resulten un destí ideal també per a una excursió d’un dia, si us trobeu en aquesta bella ciutat italiana.

Les Cinque Terre. Un destí, que sens dubte no deixarà indiferent a cap dels seus visitants