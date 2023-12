Escapada a la Fira de Santa Llúcia de Barcelona

Fira de Santa Llúcia de Barcelona (Associació Fira de Santa Llúcia)

A les portes de Nadal pot considerar-se normal fer propostes relacionades amb aquesta festivat. Hi ha actes i activitats escampades de nord a sud i d’est a oest. Potser no serem massa originals, però, per a aquelles persones que no hi hagin estat mai, sempre hi ha d’haver una primera vegada per a visitar la Fira de Santa Llúcia de Barcelona. El que no es trobi allà per a aquestes festes, no es trobarà a cap lloc.

La Fira de Santa Llúcia de Barcelona, oberta fins al 23 de desembre, és la fira més antiga del món del pessebre i les tradicions nadalenques ja que se celebra des del 1786. Enguany hi ha 200 parades, amb més de 160 espais de venda de productes estrictament nadalencs i més de 30 espais dedicats a articles de regal. S’hi fan activitats infantils i de cultura popular, i hi ha una quinzena d’arbres de Nadal il·luminats.

La fira, a l’avinguda de la Catedral de Barcelona, amb entrada lliure i gratuïta, és oberta de les 10 a les 21 hores. L’organitza l’Associació Fira de Santa Llúcia en col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat. Què tal un cap de setmana familiar per Barcelona?





Per www.surtdecasa.cat