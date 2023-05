Escaldes vol implementar una marca conjunta per al comerç

La cònsol major d’Escaldes, Rosa Gili, durant la reunió de poble dedicada al comerç i la restauració (comuee)

El Comú d’Escaldes-Escaldes ha celebrat, aquest matí de dijous, una nova reunió de poble que ha anat dirigida cap al sector de la restauració i el comerç. Durant la trobada, la cònsol major, Rosa Gili, ha fet un balanç de tota la feina que la corporació ha dut a terme fins a dia d’avui en aquest àmbit. En aquest sentit, Rosa Gili s’ha referit a l’estudi que ha efectuat la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) per a fer una diagnosi sobre el sector comercial d’Escaldes-Engordany. Una anàlisi que, segons la cònsol major, obre línies de treball que es volen posar en pràctica comptant amb els comerciants.

Tal com ha exposat Rosa Gili, l’objectiu del Comú és intervenir en els següents eixos: en un espai perquè els ciutadans de la parròquia puguin gaudir al màxim, en un entorn perquè empresaris del sector comerç detectin una oportunitat, i en un territori perquè tant residents com turistes descobreixin el potencial d’Escaldes-Engordany.

Rosa Gili ha explicat que algunes de les millores a implementar recollides en l’estudi sobre el comerç fan referència als rètols dels establiments, unificació de la pavimentació de certes zones, o la creació d’una marca conjunta. Entre les accions impulsades hi ha la intervenció en diferents zones urbanes, entre les quals destaca el projecte Caldes, l’adquisició de nous espais per a ús públic, millores en la senyalització i ampliació dels aparcaments, i l’organització d’un nodrit calendari d’actes culturals, lúdics i esportius. En aquest sentit, Rosa Gili ha anunciat la creació de nous esdeveniments i l’aposta per a potenciar les activitats a la Vall del Madriu a través de la borda de Ràmio.