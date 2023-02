Escaldes: Una Llar de Jubilats respectuosa amb els usuaris i amb la sostenibilitat

Render de la Llar de Jubilats d’Escaldes

Aquest dijous, 2 de febrer, ha tingut lloc una nova reunió de poble a Escaldes-Engordany, bàsicament, centrada en el nou projecte de la Llar de Jubilats Prat Gran. Amb la rehabilitació que es farà, l’edifici serà funcional, respondrà a les necessitats dels usuaris i s’adequarà als requeriments referents a la sostenibilitat.

Així, a la plata 1 actual, s’hi trobarà la sala de reunions de l’associació de gent gran, les oficines d’administració, vàries sales com la de TV i una de polivalent, espais per a tallers de cuina i de manualitats, el bar on poder gaudir de jocs de taula i la recepció. Amb la reforma, els espais estaran ben diferenciats, aconseguint d’aquesta manera una zona totalment diàfana.

Ja a la planta 2, es tindrà en compte una separació de la part d’administració de la resta d’espais específics per als usuaris de la llar de jubilats. A la vegada es crearà una sala polivalent específica

per a determinats usos: sala de ball, ioga, barra d’exercicis, magatzem, traster, banys, etc.

La planta 3 serà ben agradable, sobretot quan faci bon temps ja que es farà molta vida a l’exterior on es podrà llegir, descansar, petar la xerrada… No hi mancarà una zona verda verda amb arbres i gespa, així com espais a la terrassa per a diferents usos.

L’edifici respectarà els principis d’eficiència energètica i sostenibilitat. Tindrà l’aprofitament de llum natural i la utilització d’elements de control passiu de la isolació. Tindrà un aspecte exterior dinàmic i lluminós.