Torna, a Escaldes, el cicle Capbussa’t dins l’Art amb “La clau” i les xerrades “Per amor a l’art”

“La clau. Apunts d’Art” arriba enguany a la seva 8a edició i, de la seva banda, les xerrades “Per amor a l’art”, a la 16a edició. Aquestes són dues iniciatives impulsades pel Comú d’Escaldes-Engordany en el marc del cicle Capbussa’t dins l’art i ofereixen un ampli ventall de propostes a través de disciplines artístiques ben diverses.

“La clau” pretén ser una porta oberta a l’art mitjançat una vessant poc acadèmica, destinada a persones que no són expertes en la matèria, però sí amb un interès per a adquirir coneixements i passar-ho. Pel que fa a les xerrades “Per amor a l’art”, continua sent un espai obert a tothom, especialment a les persones que vulguin atansar-se al món de l’art en un ambient distès.

El programa

“La clau” ofereix una activitat a l’entorn del Romanticisme, un moviment artístic, de caràcter revolucionari i trencador que apareix a finals del segle XVIII. Així, el dimecres, 16 de novembre hi haurà la “Introducció i context del Romanticisme”. El 23 de novembre, “l’arquitectura romàntica”. I el 30 de novembre “la pintura romàntica”. En els tres casos, les activitats tindran lloc al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), de les 19:30 a les 20:30 hores. Van adreçades a majors de 16 anys i aniran a càrrec de Maria José Campoy, Sandra Colell i Cristina Gómez. És imprescindible inscriure’s prèviament a centreart@e-e.ad o a través del telèfon 802 255.

Sobre les xerrades “Per amor a l’art”, el dimecres 25 de gener se celebrarà la Poètica de la terra, a càrrec d’Arnau Pérez Orobitg, artista, poeta i pastor. El dimecres 16 de febrer tindrà lloc Vermeer i la música, activitat dirigida per Maria José Campoy, historiadora de l’art. Finalment, per al dimecres 29 de març s’ha programat Les persones invisibles de la societat de l’antic Egipte, a càrrec d’Anaïs Montoto, arqueòloga i doctoranda en egiptologia. Aquestes xerrades que són gratuïtes començaran, totes, a les 20 hores, i es faran al Taller tèxtil i vidre d’Escaldes-Engordany. També és imprescindible inscriure’s prèviament a centreart@e-e.ad o a través del telèfon 802 255.