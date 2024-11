Escaldes: “Revisar el Pla d’urbanisme per a crear habitatge assequible”

Torres del Clot d’Emprivat a Escaldes (AndorraDifusió / arxiu)

El Comú d’Escaldes-Engordany treballa en la revisió del Pla d’urbanisme de la parròquia per als propers sis anys. Segons ha explicat la cònsol major, la intenció és que les construccions futures s’adeqüin més a les necessitats de la població i no tant a aixecar més edificis de luxe. “A través d’aquesta revisió del pla d’urbanisme, veurem si surten oportunitats per a ampliar el parc d’habitatge públic. No ho descarto. Estem treballant per al Pla d’urbanisme dels pròxims sis anys i penso que ha d’anar orientat a incentivar construccions que la gent necessita”, ha manifestat la cònsol major, Rosa Gili, a RTVA.

Gili ha reiterat que no li agraden les torres del Clot d’Emprivat, alhora que ha recordat que se’n construiran més, entre nou i dotze. De fet, va demanar informes per a veure si es podrien tirar enrere projectes, però “hi ha unes normatives i uns drets” i qualsevol acció podria haver portat el Comú a una situació “inaguantable”.

D’altra banda, Rosa Gili ha confirmat a RTVA que les pistes de tennis del Prat del Roure es traslladaran a la part de dalt del futur aparcament del Falgueró a canvi de més espais verds a la zona.