Escaldes recupera el festival de jazz amb l’objectiu de tornar a posar Andorra al mapa cultural europeu

El Comú d’Escaldes-Engordany recupera aquest estiu l’Andorra Jazz Escaldes-Engordany, un festival que va néixer el 1985 i que va ser fins a l’any 2000 un dels màxims exponents internacionals d’aquest gènere. Tal com ha destacat el cònsol menor, Quim Dolsa, “hem tornat a somiar en gran” com ho van fer els impulsors de l’esdeveniment fa gairebé 40 anys per “tornar a posar Escaldes-Engordany i Andorra al mapa dels festivals que es fan a Europa”.

L’Andorra Jazz Escaldes-Engordany tindrà lloc del 30 de juny fins al 6 de juliol i compta amb un programa dissenyat per arribar al màxim de públic. Té com a cap de cartell el reconegut contrabaixista nord-americà Ron Carter amb el quartet Foursight. Als seus 85 anys oferirà un viatge per la seva música, des d’estàndards fins a composicions originals creades al llarg de la seva carrera. Aquesta no és la primera vegada que Carter actua a Escaldes-Engordany, tenint en compte que ja ho havia fet l’any 1995 acompanyant a Geri Allen.

Una altra figura destacada és Sílvia Pérez Cruz, que actuarà acompanyada de la Farsa Circus Band.

Però el programa no es queda aquí i aplega altres intèrprets reconeguts. Aquests són el pianista Marco Mezquida, que vindrà amb el percussionista Aleix Tobias i el violoncel·lista Martín Meléndez; i el cantant Mario Biondi, que presentarà el seu nou àlbum Romantic, un homenatge a l’amor amb versions funk i soul.

Els concerts tindran un preu de 25 euros, a excepció del de Marco Mezquida, que costarà 10 euros. Amb tot, es pot adquirir un abonament per a les quatre actuacions per 60 euros. Les entrades es poden adquirir des d’aquest dimarts a través de la web www.e-e.ad.

També s’ha inclòs en aquest 38è festival internacional vuit concerts de jazz al carrer, que tindran lloc a la plaça Coprínceps. Actuarà el Liceu Jazz Grup, Victor Carrascosa Quartet, Joan Mar Sauqué Trio, Joan Chamorro & Èlia Bastida; HalliGalli Quartet; la Sant Andreu Jazz Band; Hit The Road Jack, un tribut a Ray Charles; i el Coloma Bertran Quartet.

A més, el Parc de la Mola acollirà un esmorzar musical amb Jamais deux sans Trois i als jardins del Prat del Roure s’organitzarà un jazz pícnic amb Hysteriofunk & l’ONCA. Així mateix, s’han previst tres jam sessions amb els músics que actuen al festival. Seran al vestíbul de la sala Prat del Roure. A l’últim, s’ha inclòs la vessant educativa amb la creació de l’Andorra Jazz Campus. Es tracta de masterclass impartides per músics destacats de l’escena del jazz per a l’alumnat i professorat de les escoles de música i professionals del país.

El conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, ha destacat que “en el cartell està la nostra declaració d’intencions”, que és l’aposta “perquè vingui tothom”. En aquest sentit ha remarcat que l’objectiu és que el festival tingui un recorregut i ha asseverat que “la continuïtat dependrà de si el festival està arrelat”. Per aquest motiu s’ha fugit del jazz elitista i s’han fixat uns preus assequibles, fet que permet apropar grans figures del panorama musical a tota la població.

Però el Comú també vol que l’Andorra Jazz Escaldes-Engordany sigui un esdeveniment per atraure turisme al Principat. És per això que s’han creat paquets que inclouen entrades i estades en hotels. El festival es presentarà aquest dimecres a Barcelona i també es difondrà a través de mitjans de comunicació francesos.

El cònsol menor ha afirmat que, malgrat els inconvenients que ha comportat la Covid, el Comú d’Escaldes-Engordany ha recuperat, tal com ja havia anunciat, el festival de jazz que l’any 2000 va suspendre l’equip liberal de l’època. Així es “ret homenatge als pioners que van decidir somiar i van somiar en gran”.