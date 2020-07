Escaldes proposa ‘Colors d’Estiu’ per descobrir la parròquia a través de les arts

Aquest és el primer any que no hi haurà concerts a la plaça Coprínceps d’Escaldes.

Els nous espais es descobriran entre juliol i agost. Els dilluns es repartiran entre el Parc de la Mola, l’església de Sant Pere Màrtir i Engolasters amb música i dansa amb una data a destacar, el 27 de juliol que es farà un pícnic amb Love it, una manera d’homenatjar un grup que properament pararà la seva activitat ja que la seva cantant deixa el país.

Més activitats. Dimarts estan lligats al CAEE i es dedicaran a l’art i a història de la parròquia amb el termalisme i el poble d’Engordany com a pols de desenvolupament econòmic.

Precisament en aquest indret el 8 i el 9 d’agost s’hi tornarà a representar “Turistes i banyistes”, per a la qual es busquen actors i figurants. Els dimecres seran de la Fundació ONCA amb concerts que es podran veure a la placeta Engordany i a l’agost s’hi sumen tots els dijous amb quatre mags que es passejaran per les terrasses dels restaurants.