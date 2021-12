Escaldes prepara diferents ‘Mons Imaginaris’ per a aquest Nadal

El Comú d’Escaldes-Engordany ha preparat diferents ‘Mons imaginaris’ de Nadal, que es podran començar a gaudir des del divendres 26 de novembre, quan s’encenguin les llums en diferents espais de la parròquia.

Cada vespre a les 17.30 h s’encenen les llums de Nadal per tot Escaldes-Engordany, passeja’t i descobreix tots els racons il·luminats:

El sostre de llum. Av. Carlemany

Toca el cel estrellat, emmiralla’t en la seva llum i segueix el camí. Espurnes vermelles i de neu conviden a endinsar-se en la màgia del Nadal. Els trencanous vigilaran durant totes les festes que la llum no s’apagui.

Arriba el Nadal a Escaldes-Engordany, Av. Carlemany

Tic-tac, tic-tac… El rellotge encantat marca el compte enrere per l’arribada del Nadal. El tren del Pare Noel té parada a Vivand i us portarà on els vostres somnis vulguin.

L’hivern polar. Part Alta

L’hivern ha arribat i els nostres amics del Pol Nord, les foques de Groenlandia, Fluffy l’os polar i Pipuk l’esquimal han vingut a visitar-nos. I l’Olaf espera la visita dels seus amics del Cercle Polar que s’han endarrerit tafanejant les botigues.

El gran avet de Nadal i els follets. Plaça Coprínceps

Quan cau la nit, sonen cascavells, tambors i trompetes i l’arbre gegant de Nadal es desperta. Tota la ciutat s’il·lumina i els follets comencen a fabricar els regals que arribaran a totes les llars del món.

La família Disney. Plaça de les Pubilles

Un viatge a la infància amb els personatges Disney: Mickey i Minnie, Donald i Goofy amb l’inseparable Pluto.

Les galetes de gingebre. Parc de la Mola

Les galetes de gingebre han cobrat vida i s’han amagat darrere d’unes boles de Nadal gegants perquè no se les mengin. Què els hi passarà? Les heu trobat?

Centelles de llum – av. Fiter i Rossell

Milers d’espurnes de llum anuncien l’arribada de les festes a Escaldes-Engordany!

Les bústies màgiques. Av. Carlemany i plaça Santa Anna

No oblideu tirar la carta amb els vostres desitjos a les bústies màgiques: tenen línia directa amb el Pare Noel i els Reis Mags!

Els emblemàtics pessebres.

Passejant, trobareu els tradicionals pessebres de la Unió Pro-turisme d’Escaldes-Engordany. Tres escenes per reviure el naixement, símbol de joia i esperança. Busqueu al caganer!

Sabors d’hivern

D’altra banda, del 10 al 19 de desembre del 2021, al Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany, es podrà gaudir de l’espai de gastronomia i artesania de Nadal a Escaldes-Engordany, amb creacions de xefs de la parròquia conjuntament amb músics d’Andorra, contacontes, tallers infantils i moltes sorpreses.

Divendres 10:

17.30 h Contacontes: Escudella de contes de Nadal a càrrec d’Assumpta Mercader. 18.30 h NeoN.

Dissabte 11:

17.30 h Taller “Nadal i tradicions del món: Rússia”. 18.30 h Encantant Nadales.

Diumenge 12:

17.30 h Taller “Nadal i tradicions del món: EEUU”. 18.30 h Think Twice Band.

Dilluns 13:

17.30 h Taller Manualitats de Nadal a càrrec d’E-Natúram. 18.30 h Shuffle Express.

Dimarts 14:

17.30 h Taller Corones de Nadal a càrrec de Taller Ko&Ko. 18.30 h Odara Trio.

Dimecres 15:

17.30 h Taller Corones de Nadal a càrrec de Taller Ko&Ko. 18.30 h Guillem Tudó.

Dijous 16:

17.30 h Taller Boles de Nadal a càrrec de La Mà de la Mar. 18.30 h Ingrid Martínez & Oscar León.

Divendres 17:

17.30 h Contacontes: Contes de Nadal a càrrec de la Cia. La Minúscula. 18.30 h Old School.

Dissabte 18:

17.30 h Taller “Nadal i tradicions del món: Andorra” 18.30 h Efrem Roca i David Amat Duet.

Diumenge 19:

17.30 h Taller “Nadal i tradicions del món: Mèxic” 18.30 h Lady Scarlett.

Per accedir als tallers i contacontes s’haurà de fer prèviament una reserva. A més, cada dia se sortejarà un lot de joguines al final de cada concert. El guanyador es publicarà cada dia al perfil d’Instagram: eecultura

Altres activitats de Nadal:

Per finalitzar, el Comú d’Escaldes-Engordany ha programat d’altres activitats de Nadal a partir de 8 de desembre fins al 5 de gener.

El divendres 26 de novembre del 2021 faran l’activitat “Enrotlla’t amb el Nadal” la música acompanya l’encesa de llums de Nadal. Viu en família la màgia de les Nadales al ritme de Patxi Leiva. A les 19 h a la plaça Coprínceps. Gratuït.

El dimecres 8 de desembre del 2021 faran la Nit Gospel “Joyful Gospel Singers” concert en el marc del Festival “Els grans del Gospel”. A les 21.30 h a la Sala Prat del Roure.

El divendres 24 de desembre del 2021, l‘arribada del Pare Noel El Pare Noel desfilarà pels carrers d’Escaldes-Engordany i acabarà el recorregut a la plaça Coprínceps, on recollirà totes les cartes amb els desitjos de la mainada i apartir de les 17 h es farà la Missa del Gall La vetlla de Nadal tindrà lloc la Missa del Gall a l’església de Sant Pere Màrtir, a mitjanit.

El dimarts 4 de gener del 2022, s‘anunciarà el Patge Reial. El Patge Reial anunciarà l’arribada de Ses Majestats, en un recorregut conjunt pels carrers d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. A partir de les 18.30 h.