Escaldes organitza tallers sobre la reducció dels embalatges

Taller, a Escaldes, sobre la tècnica japonesa del Furoshiki, embolicar amb roba (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany s’ha adherit, un any més, a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus que enguany està dedicada als embalatges. Així, des de dilluns 21 de novembre i fins al 26 de novembre, el Comú ha organitzat diverses activitats per a sensibilitzar a la població sobre la prevenció dels residus. Una de les accions es va dur a terme el passat 21 de novembre al taller tèxtil d’Escaldes-Engordany.

En aquesta ocasió, les persones assistents van aprendre la tècnica japonesa del Furoshiki que consisteix a embolicar diferents articles amb roba. El taller va tenir dues parts. En la primera es va fer una breu presentació d’aquesta art japonesa i la segona va tenir com a objectiu ensenyar a les persones participants a fer els embolcalls amb roba seguint diferents tècniques i per a diferents mides.

A més, els tècnics del Departament de Medi Ambient s’han desplaçat als diferents centres educatius de la parròquia per a fer algunes activitats amb els escolars. Així, conjuntament amb ReciclemBé, es va fer un taller de fabricació de bioplàstics. Una activitat que va permetre als estudiants conèixer el procés de fabricació de bosses a través de residus orgànics.

Dijous 23 de novembre les activitats es van centrar en els alumnes de primària que van conèixer els principals embalatges que es realitzen utilitzant materials, com ara, el cartó, vidre i plàstic. Dilluns passat ja hi va haver un primer torn d’aquest taller amb una part dels alumnes.

Al mateix temps, s’ha posat en marxa una acció participativa que consisteix en una recollida de taps de plàstic. En aquest sentit, al passeig de l’Arnaldeta de Caboet s’ha instal·lat un contenidor en forma de cor on la ciutadania pot dipositar els taps que s’utilitzarà per a construir un dels llistons del banc que hi ha just al costat.