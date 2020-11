Escaldes obre nou murs a joves artistes amb l’objectiu de destacar una imatge positiva dels grafiters

Escaldes-Engordany vol que l’art mural serveixi per a destacar una imatge positiva dels grafiters. Amb aquest objectiu ha posat en marxa la iniciativa Murs Lliures. Es tracta de nou espais situats en diverses zones on els artistes podran crear les seves obres, que s’aniran substituint cada cert temps.

Els objectius són facilitar espais i materials als joves aficionats a l’art mural perquè executin les seves obres i destacar la imatge positiva dels grafiters.

Hi haurà nou murs destinats a les creacions i un de pràctiques, tots en zones properes a l’espai jovent de la parròquia, com ara les pistes de tenis, l’aparcament del Parnal i el del Prat del Roure o la zona dels Dos Valires.

Un comitè avaluarà les propostes, que ja es poden presentar des d’aquest divendres a l’espai jovent. Els grafiters elegits disposaran de quinze dies per pintar i rebran un ajut econòmic per fer front a les despeses del material.

De moment, ja s’hi han interessat dos joves, tot i que s’esperen moltes més demandes.

El cap del departament de Joventut, Miquel Àngel Millan, ha explicat que l’objectiu és “donar una sortida als joves als quals agrada la pintura mural, perquè aprenguin i socialitzin una manera d’ocupar l’espai públic de forma cívica”.

Per il·lustrar la iniciativa s’ha triat, entre tots els presentats, un logotip elaborat per l’artista Cristina Pedragosa, molt vinculada a la Massana i que actualment resideix a Barcelona per motius d’estudis.

Les obres romandran exposades entre sis i dotze mesos, quan es podran substituir per d’altres. Si l’experiència funciona, no es descarta afegir altres espais distribuïts per la parròquia.