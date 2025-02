Escaldes obre a la població el concurs d’idees per a dissenyar les colònies a Engolasters

La cort dels matxos i el paller (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha presentat les bases del concurs d’idees per a la concepció, disseny, distribució i optimització dels espais i els entorns d’Engolasters per a destinar-los a casa de colònies i a l’organització d’activitats de lleure amb pernoctació per a tots els públics. L’objectiu és obrir el procés a tota la població, fins i tot a menors d’edat, sempre i quan tinguin l’autorització dels seus progenitors o representant legal.

La cònsol major, Rosa Gili, ha exposat que el projecte “és una oportunitat de crear una infraestructura en un espai excepcional i apropar a tothom tot el que hi ha al voltant” com ara l’entrada de la Vall del Madriu, el circuit de BTT o l’escalada, a més del patrimoni i la flora i la fauna de la zona. A més, el fet d’obrir-lo a tothom és també “una oportunitat de participació ciutadana i de que tothom es faci seu el projecte”.

Cal recordar que els espais inclouen les diverses instal·lacions i edificis que FEDA va cedir al Comú situats a la zona del Camí Hidroelèctric d’Engolasters, així com els terrenys de la corporació a la zona. El projecte permet donar una segona vida a les edificacions, posant en relleu el seu valor històric, a més de donar a conèixer i apropar la població a un entorn de natura idíl·lic i molt accessible. En aquest sentit, les bases del concurs recorden que els edificis cedits per a fer-hi activitats socials són la cort dels matxos i el paller, amb una superfície construïda de 45m2 i 23,3m2; la cuina, amb una superfície construïda de 31,9m2; el menjador, amb 103,5m2; el magatzem de 72m2 i el terreny ubicat a sota del dic d’Engolasters, de 8.888m2. En aquest sentit, la consellera de la Vall del Madriu, Magda Mata, ha recordat que es tracta “d’espais carregats d’història que ens permeten transmetre natura, però també cultura i patrimoni”.

Les propostes presentades hauran de tenir en compte alguns requeriments, com ara que els espais tinguin una capacitat mínima per a 30 persones i que s’incloguin espais per a dormir, amb una capacitat adequada, ventilació, il·luminació i seguretat. També han de preveure un espai de cuina per a preparar i servir àpats i una zona de menjador. També espais d’higiene amb lavabos i dutxes separats per gènere, que compleixin amb l’accessibilitat i amb espais adaptats per a persones amb discapacitat. Es demana incloure una zona polivalent on dur les activitats en cas de pluja; un espai on puguin dormir els monitors o responsables; i una zona per a guardar material. Les propostes han de ser tècnicament viables i han de tenir en compte els espais existents que es poden condicionar, així com la possibilitat de proposar la construcció de nous espais necessaris per a complir amb els objectius del projecte. Es valorarà també la creativitat i l’originalitat de les idees presentades, així com la sostenibilitat i l’eficiència energètica dels espais proposats.

El termini per a presentar les propostes comença aquest dijous i acabarà el 13 de març a les 17.00h. Es concediran tres premis econòmics de 2.500 euros, 1.500 euros i 1.000 euros respectivament. El jurat estarà composat pels cònsols i els consellers de la majoria, un representant de la minoria, el director o directora de cada sistema educatiu de la parròquia o a qui designin i el director de FEDA. El jurat podrà declarar desert el concurs si considera que les idees rebudes no tenen suficient qualitat o rigor. Les bases del concurs es poden consultar al BOPA i al web del Comú.