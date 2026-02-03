Escaldes obre a la ciutadania els dos nous locals comunals de la plaça de l’Església que es destinaran a restauració

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza una jornada de portes obertes per a donar a conèixer l’interior dels dos nous locals comunals situats a la plaça de l’Església. La iniciativa tindrà lloc aquest diumenge, 8 de febrer, d’11.00 h a 14.00 h, coincidint amb la celebració dels Encants de Sant Antoni. Durant la jornada, les persones interessades podran visitar els espais i conèixer de primera mà la seva distribució. La voluntat del Comú és destinar aquests dos locals a usos vinculats a la restauració, amb l’objectiu de dinamitzar i revitalitzar la zona històrica, així com d’afavorir l’activitat econòmica i social de la parròquia.
Un dels locals disposa d’una superfície total de 232 metres quadrats, dels quals 62 metres quadrats es reserven per a l’emplaçament d’una cuina, mentre que el segon té una superfície de 80 metres quadrats. Ambdós espais compten amb lavabo propi. Està previst que els treballs dels dos immobles quedin completament enllestits a principis del mes de març. Un cop finalitzades les obres, el Comú traurà a concurs la concessió dels dos locals. La iniciativa s’emmarca en l’aposta del Comú per a impulsar nous projectes que contribueixin a donar vida als espais públics i a reforçar l’atractiu dels nuclis urbans d’Escaldes-Engordany.