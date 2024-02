Escaldes només bonificarà els propietaris que facin pisos de lloguer a preu assequible o d’ús propi

Sessió de Consell de Comú a Escaldes-Engordany, aquest dijous (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquesta tarda de dijous una modificació de la bonificació del 70% de la quota tributària per a les noves construccions o per l’ampliació d’aquelles ja existents que es destinin a habitatge per a ús propi d’una persona física o en règim de lloguer a preu assequible. La bonificació es rebaixa a l’1% de la quota tributària -la normativa no permet fer-ho al 0%- a edificacions de nova planta o ampliació de les ja existents que es destinin a ús d’habitatge en règim de lloguer a preu de mercat.

L’article 39.7 de la llei de finances comunals obliga als comuns a determinar en quin percentatge, amb un màxim d’un 90% i sense permetre rebaixar-lo al 0%, bonifiquen la quota tributària de les persones jurídiques que facin noves construccions destinades a lloguer, però no especifica que hagin de ser a preu assequible.

Amb el canvi aprovat aquest dijous es vol evitar que la corporació beneficiï aquells propietaris que facin pisos de lloguer però a preus allunyats de la realitat de la població amb l’objectiu d’ajudar a pal·liar la crisi de l’habitatge. En paraules de la cònsol major, Rosa Gili, el que es busca és “treure la bonificació a qui vulgui fer pisos de luxe”, ja que fins ara es bonificaven projectes sense que “forçosament revertissin en favor de la ciutadania”. Així mateix, ha afegit que “la bonificació sí que es farà quan sigui per habitatge d’ús propi o quan siguin edificis en règim de lloguer a preu assequible”. A més, amb la decisió, la corporació dona compliment a un dels compromisos que duia al programa electoral.

La modificació també especifica que, en cas que s’hagin concedit bonificacions en la quota tributària per a la construcció d’edificis destinats a lloguer de preu assequible i l’obligat tributari canvi després l’ús o el preu dels pisos en el termini de 10 anys es restituirà la bonificació aplicada.

La modificació entrarà en vigor un cop el Comú determini i publiqui els preus màxims de lloguer d’habitatge a preu assequible, que es vol enllestir en la major brevetat possible.

També amb l’objectiu d’ajudar a la ciutadania en un context econòmic inflacionista, el Comú mantindrà sense aplicació de l’IPC el Foc i lloc i les taxes de serveis generals com ara higiene i enllumenat. Així mateix, tampoc s’apugen els preus públics que tenen més impacte sobre l’economia de les famílies i que són de caire social com aquells relacionats amb l’àmbit cultural, esportiu, d’infància, gent gran, acció social o la Vall del Madriu. Per a la resta de taxes, l’increment serà igual a l’IPC. El pressupost aprovat també continua potenciant les actuacions del departament d’Acció Social amb els programes ja engegats en l’anterior mandat com l’Okupa’t o l’Empoderat, amb l’objectiu d’estar al costat de tots els col·lectius, així com projectes culturals com ara el Festival de Jazz.

Del pressupost, de 44,9 milions d’euros, també destaquen els 14,5 milions d’euros per a inversions, de les quals 10,2 milions són en plurianuals que permeten donar continuïtat als projectes ja engegats en el mandat anterior amb l’objectiu de millorar les infraestructures i dinamitzar la parròquia. Els més importants són el pàrquing i els equipaments esportius del Falgueró, l’aparcament i la plaça de l’Església, el projecte Caldes i l’aparcament i la plaça pública de l’edifici dels pisos a preu assequible de l’avinguda del Pessebre. Tot plegat es durà a terme de manera equilibrada i assumible per a les finances comunals i mantenint unes xifres d’endeutament molt per sota del sostre màxim del 200% que marca la llei, tal com ha destacat el cònsol menor, Quim Dolsa.

Pel que fa al capítol 1, s’han ajustat les retribucions amb l’aplicació de l’IPC i s’ha incorporat també la diferència de l’IPC que es va pressupostar l’any passat (4,5%) amb el real, que finalment va ser del 7,1%.

Pel que fa als ingressos, s’han mantingut les previsions en la majoria de serveis, però tenint en compte l’increment de l’IPC i s’han revisat a l’alça els ingressos per aparcaments, que ja van experimentar una pujada respecte el pressupostat l’any passat. En aquest apartat, el cònsol menor ha recordat la importància de tenir aparcaments en terrenys propis “perquè ens estalviem el lloguer i tots els ingressos van directament pel Comú” i ha avançat que “només per aparcaments segurament sumarem prop de 5 milions d’euros”.

En resum, “s’ha elaborat un pressupost complet i equilibrat, tant en la previsió d’ingressos com en les despeses i inversions planificades, tenint en compte el context econòmic actual i amb la intenció d’estar al costat de la ciutadania i continuar millorant els serveis a la parròquia”, assenyalen des del Govern escaldenc.

La sessió de Consell de Comú també ha servit per a avançar en el Pla especial a Sant Romà. Així, el Comú té llum verda per a continuar amb la següent fase d’actuació a la zona després que els propietaris no hagin formulat la voluntat d’executar ells els treballs. L’actuació ha de permetre recuperar un carrer amb problemes històrics i, al mateix temps, obtenir una parcel·la de 1.400 metres quadrats.