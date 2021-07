Escaldes modifica la circulació a la zona de les escoles per millorar la seguretat del trànsit

El Comú d’Escaldes-Engordany ha informat que, a partir d’aquest dimarts 20 de juliol, la circulació a la zona de les Escoles amb es veurà modificada amb l’objectiu de millorar la seguretat dels vehicles i de les persones en aquesta zona d’alta intensitat de trànsit rodat i amb problemes de visibilitat, que han anat provocant diversos accidents.

Aquest ajustament en les dinàmiques i direcció de circulació es duen a terme en forma de prova pilot per poder determinar si la seva efectivitat és la que se n’espera i amb la finalitat última de minimitzar i eliminar els riscs d’accidents.

Així doncs, la solució que s’està aplicant, fa que els vehicles que circulen per l’avinguda de les Escoles en direcció a l’avinguda Carlemany (part alta)/ Encamp, hauran de fer el gir obligatori a la dreta a la plaça de les Pubilles en direcció a la rotonda del c. Prat Gran/ c. Parnal, lloc on podran reincorporar-se al circuit de pujada i accés a l’Av. Carlemany en direcció Encamp.