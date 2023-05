Escaldes millora els hàbits de reciclatge

Els carrers gaudeixen de més espai amb la recollida porta a porta (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany fa un primer balanç positiu del funcionament de la prova pilot de la recollida de residus porta a porta que s’està fent a la zona dels Vilars i Can Diumenge, i als carrers Hortalets de Ribot i Étang Salé. En aquests primers tres mesos de recollida porta a porta, el Comú ha detectat que els veïns de la zona de la prova pilot han millorat els seus hàbits de reciclatge. Això queda palès en una major qualitat i quantitat dels residus segregats.

Tant és així que s’ha augmentat la quantitat d’envasos recollits, passant de 530 quilos cada deu dies (campanes al carrer) abans de la prova pilot a 700 quilos per setmana amb el nou sistema. Al mateix temps s’ha millorat la qualitat de la fracció envasos. Així doncs, si abans d’iniciar la prova pilot els impropis dins de la fracció envasos se situaven en el 26%, avui dia, el percentatge és de l’11,4%. Per impropis s’entén residus que estan fora de la fracció envasos, com poden ser paper, cartró, vidre, restes d’aliments.

Una altra dada significativa és la referent a l’accés al mòdul d’emergències, recinte on els ciutadans poden entrar amb una clau magnètica per a dipositar escombraries davant qualsevol imprevist. En aquest sentit, el Comú ha comprovat que durant els tres primers mesos de prova pilot només 62 llars de les 683 de la zona l’han utilitzat una única vegada.

Amb aquestes dades, el Comú d’Escaldes-Engordany assoleix els principals objectius del projecte com són millorar la salubritat de la zona eliminant els punts verds on s’acumulaven residus fora de les campanes; facilitar l’acció del reciclatge al ciutadà amb la recollida a la porta de casa dels envasos, paper i cartró i rebuig; millorar la qualitat de cada fracció recollida; i reduir les emissions de CO2 disminuint el nombre de desplaçaments dels vehicles de recollida de residus (52 viatges menys a l’any).

Respecte al reciclatge del vidre i dels olis vegetals, el Comú manté diversos contenidors tipus

campana a la zona perquè els ciutadans en puguin fer ús. Altres residus, com ara, electrodomèstics,

material informàtic, roba, joguines o fustes s’han de llançar a les deixalleries comunals de

l’aparcament del Fener i de la zona industrial del pont de la Tosca.