Escaldes: L’Espai Jovent organitza un taller tèxtil d’estampació botànica

Cartell anunciador del taller tèxtil d’estampació botànica (comuee)

L’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany acollirà durant el mes d’abril un taller tèxtil d’estampació botànica. Una activitat que pretén ensenyar a mordentar el teixit i a transferir-hi el color de plantes i flors tintoreres per a crear estampats únics. La iniciativa anirà a càrrec de Sara Valls, especialitzada en aquesta tècnica que té per objectiu donar una segona oportunitat a aquelles peces de roba que no s’utilitzen.

El taller va adreçat a joves d’entre els 12 i 20 anys, que ja poden fer la seva inscripció (al web del Comú www.e-e.ad) L’activitat es farà en diferents sessions que coincideixen en tots els dilluns del mes d’abril (8 – 15 – 22 i 29 d’abril) de 17.30 hores a 19.00 hores. El preu de la inscripció és de 5 euros.