Escaldes: L’Espai Jovent impulsa la creativitat digital amb una nova sala de gravació de pòdcasts

Una taula de so (freepik)

El departament de Joventut del Comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa, aquest dimarts, la sala de pòdcasts, ubicada a les dependències de l’Espai Jovent. Es tracta d’un nou servei destinat als joves que pretén fomentar la creativitat i la comunicació digital entre el col·lectiu. La sala de pòdcasts funcionarà sempre amb reserva prèvia i s’hi faran entrevistes a col·lectius o professionals amb un paper destacat en àmbits relacionats amb la joventut. De fet, els primers a passar per l’espai han estat els premiats de la darrera edició del Talentejant d’Arts Escèniques.

La sala de pòdcasts disposa de tot el material tècnic necessari per a produir contingut d’alta qualitat. S’ha dissenyat un lloc modern, atractiu i gratuït que convida a experimentar i desenvolupar idees creatives i treballar en projectes de comunicació digital sigui individualment o en grup. I és que, la sala també està pensada per a ser un punt de trobada per al diàleg, on els joves poden explorar el món de la comunicació digital de manera accessible.

Cal recordar que l’Espai Jovent també dona l’opció, per una banda, als joves artistes a exposar el seu talent dins les exposicions d’art juvenil. Una manera de donar visibilitat a les seves creacions en fotografia, dibuix, pintura, escultura o qualsevol altra forma d’expressió artística. Per l’altra, els joves amb dots artístics musicals també disposen de la sala del Bug Assaig que, a més de funcionar com a espai d’assaigs per a músics individuals o grups, planifica trobades en què els joves comparteixen la seva passió per la música.