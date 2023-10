Escaldes inicia la construcció dels pisos a preu assequible

Inici dels treballs per a la construcció dels pisos a preu assequible a Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha donat el tret de sortida als treballs per a construir pisos de preu assequible a l’avinguda del Pessebre número 60. Les primeres tasques a executar consisteixen en la preparació del tancament de la zona on s’actuarà, per seguretat. A partir d’aquí s’han iniciat les tasques per a fressar l’asfalt i deixar-ho tot a punt per a començar les feines de micropilotatge. En aquest primer tram de les obres, el Comú d’Escaldes-Engordany procedirà a fer l’excavació i la construcció de l’aparcament i de la planta baixa, on s’ubicarà un espai públic per al gaudi de tothom.

De fet, es pretén que aquesta plaça pública sigui un punt de relació entre les diferents generacions. Uns espais en planta baixa i l’aparcament seran gestionats pel Comú. A l’aparcament s’oferiran places per als llogaters, però també n’hi pot haver per a ciutadans que no visquin a l’edifici.

Està previst que les obres d’excavació i construcció de l’aparcament i la plaça tinguin una durada de set mesos, temps que el Govern, encarregat de construir l’edifici d’habitatges de lloguer a preu assequible, podria aprofitar per a engegar els processos per a materialitzar la construcció de l’immoble.

Recordem que mesos enrere el Comú d’Escaldes-Engordany i el Govern van signar un conveni a través del qual l’executiu es comprometia a construir l’edifici que podria arribar a encabir una quarantena de pisos. A més, en el conveni, el Comú cedia aquest terreny a l’administració central per un termini de 35 anys després dels quals la parcel·la retornarà a mans de la corporació d’Escaldes-Engordany.