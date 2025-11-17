Escaldes incorpora un carrusel, un trenet i activitats per a tothom a la programació de Nadal

Escaldes-Engordany donarà el tret de sortida al Nadal Termal el pròxim 28 de novembre, a les 18.00 h, amb la tradicional encesa de llums conjunta amb Andorra la Vella, que convertirà la parròquia en un escenari de llum, música i activitats fins al 6 de gener. Un dels principals atractius d’aquest any serà el carrusel de Nadal, instal·lat a la plaça Santa Anna, i el trenet familiar, ubicat a la plaça de l’Església. Ambdues atraccions estaran en funcionament els caps de setmana i durant les vacances escolars d’11.00 h a 14.00 h, i cada dia de 16.00 h a 20.00 h, convertint-se en una proposta imprescindible per a famílies i visitants.
La inauguració del Nadal anirà acompanyada de la cercavila amb Les Joguines de la Cia. Mlle. Paillette fins a la plaça Coprínceps, on hi haurà diverses actuacions i el repartiment de xocolata, vi calent i galetes de gingebre.
La programació nadalenca inclou propostes culturals, familiars i musicals, entre les quals destaquen el Pessebre vivent: Anem a fer un pessebre (13 i 14 de desembre, Sala Prat del Roure), El Tió al bosc d’Engolasters (13 de desembre) i tallers del programa Jovent en Acció (corones, espelmes, bombons i postres de Cap d’Any).
La música tindrà un paper central amb el VIII Concert tribut de la Grossband (3 de desembre), la Nit Gòspel amb el South Carolina Gospel Choir i el tribut a Michael Jackson (5 de gener), així com la Cantada de Nadal de la Coral d’Escaldes-Engordany (20 de desembre).
Com cada any, la màgia de les festes també arribarà amb la visita del Pare Noel (24 de desembre), el Patge Reial amb la recollida de cartes (3 i 4 de gener) i la Cavalcada de Reis (5 de gener, 18.00 h), que travessarà els carrers d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.
Les activitats del Nadal Termal estan obertes a tota la ciutadania i són, en la seva majoria, gratuïtes o bé tenen un preu simbòlic. Algunes propostes requereixen inscripció prèvia per motius d’aforament i es podran formalitzar a través del web www.e-e.ad, on també es pot consultar el programa complet d’activitats.