Escaldes ha organitzat una xerrada sobre els serveis i prestacions per a la gent gran

La Llar de jubilats d’Escaldes-Engordany ha acollit aquest dijous una xerrada informativa sobre els serveis i prestacions que tenen a l’abast les persones grans. Després de les paraules de benvinguda de la cònsol major, Rosa Gili, ha intervingut la ministra d’Afers Socials, Judith Pallarés, i el seu equip, que han informat dels ajuts de què disposa el Govern i del funcionament de l’aplicació AndorraSalut.

En l’acte també hi ha participat l’equip de la Llar de jubilats, que ha exposat les activitats i serveis que allà s’ofereixen, així com la responsable d’Acció Social del Comú d’Esccaldes-Engordany, que ha presentat la tasca del departament, centrada a donar orientació i assessorament per assolir una major qualitat de vida i concedir prestacions en cas que es necessitin.

Tant el Govern com el Comú d’Escaldes-Engordany han destacat el treball conjunt en l’àmbit de l’acció social.

L’acte, que ha despertat l’interès de les persones usuàries de la Llar de jubilats, ha finalitzat amb unes paraules de la consellera de Gent Gran, Infància i Recursos Humans, Magda Mata.

La xerrada s’ha organitzat a petició de la Federació de la Gent Gran.