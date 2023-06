Escaldes exhibeix El Fargo

Cartell anunciant la xerrada sobre El Fargo (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany acull aquest divendres 16 de juny la xerrada ‘El Fargo no és de ningú, és de tots’ amb l’objectiu de donar a conèixer la història que hi ha al darrere del vehicle. La corporació, sensible amb la conservació, protecció i difusió del patrimoni cultural, ha trobat oportú exposar el vehicle durant la celebració del 45è aniversari de la parròquia coincidint amb els mateixos anys que l’icònic vehicle està fora de la circulació.

La xerrada, que tindrà lloc a les 19 hores a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, anirà a càrrec de Claude Benet, que ha liderat la recuperació del Fargo amb Velles cases andorranes. Benet explicarà la història, curiositats i funcions que va assumir el primer vehicle de transport públic més antic d’Andorra i quin ha estat el procés de restauració, respectivament. De fet, el Comú d’Escaldes-Engordany ha estat una de les institucions ha donat suport a la recuperació del Fargo junt amb l’associació Velles Cases Andorranes, el Govern i alguns particulars.

Aquesta xerrada serà la primera que el Comú organitza al voltant del Fargo, però la voluntat és fer-ne més perquè tota la població el pugui arribar a conèixer.

La conferència ‘El Fargo no és de ningú, és de tots’ d’aquest divendres 16 de juny servirà per a donar el tret de sortida a la festa de la parròquia que se celebrarà durant aquest cap de setmana. El Fargo estarà exposat durant dissabte 17 i diumenge 18 de juny a l’aparcament del Puader, indret on es faran activitats per als més petits. La Plaça Coprínceps i el Parc de la Mola acollirà música en directe i la tradicional arrossada.