Escaldes: Erick Truffaz actuarà el 3 de juliol al Festival de Jazz amb el duo d’electro-jazz Corbaal

Malgrat el contratemps, Erik Truffaz serà a Andorra

El Comú d’Escaldes-Engordany informa que, per motius de força major, el concert inaugural del 41è Festival Internacional Jazz Andorra Escaldes-Engordany, previst per al pròxim 3 de juliol, patirà una variació respecte al format inicialment anunciat. La modificació respon, tal com ha fet saber l’ambaixada francesa i els representants de l’artista traslladat a la corporació, al fet que el pianista Alexis Anérilles, que havia d’acompanyar el trompetista de jazz contemporani Erik Truffaz, s’ha fracturat un braç, fet que li impossibilita actuar en la data programada.

Tot i aquest contratemps, el concert programat en col·laboració amb l’Ambaixada de França es manté. L’artista Erik Truffaz assistirà al festival presentant una nova proposta musical d’electro-jazz, que comptarà amb la participació de Lola Bastard (veu) i Michael Stroudinsky (teclat).

Tanmateix, el Comú anuncia que totes les persones que hagin adquirit una entrada per al concert i desitgin sol·licitar-ne la devolució a causa d’aquest canvi de projecte poden fer-ho adreçant-se al departament de Cultura, des d’on es gestionarà el retorn de l’import corresponent. El Comú d’Escaldes-Engordany agraeix la comprensió del públic davant aquesta incidència i reitera la seva voluntat de continuar oferint una programació cultural de qualitat al llarg de tot el festival.